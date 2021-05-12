أسعار الصلب تشتعل عالميا.. والشركات المحلية تسارع لتأمين احتياجاتها من الخامات

قالت شركات منتجة للحديد إن الشركات تسارع لتأمين احتياجاتها من الخامات من خردة وخام الحديد ، في ظل الارتفاعات المتوالية والمتكررة لأسعار تلك الخامات.

وقالت شركات انتاج الحديد المتكاملة وشبه المتكاملة لـ” المال”، أن ارتفاعات أسعار الخامات تقفز قفزات متوالية ومتسارعة في ظل استيراد كامل لتلك الخامات من الخارج.

وارتفعت أسعار خام الحديد 80دولارا من 181دولار يناير من العام الجاري الي 261دولارا مايو الجاري، كما ارتفعت أسعار الخردة 70دولارا الشهر الجاري ، لتصل الي 500دولار للطن ، مقارنة بمبلغ 430دولارا يناير الماضي.

وفي تحرك مفاجئ وبعد فترة طويلة من استقرار أسعار الحديد في مصر، قام المنتجون برفع الأسعار محليا مرتين منذ الأول من مايو بمقدار 550جنيها للطن، وهو ما أثار التساؤلات عن مبررات هذه الزيادات، بل هناك من قام برفع السعر ثلاث مرات بإجمالي 750جنيها للطن.

وفي هذا الصدد قال طارق عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للصلب والتي تدير مصنعا شبه متكامل بمدينة العاشر من رمضان – يعتمد علي صهر الخردة-انه ومنذ الأسبوع الثالث من أبريل الماضي أي منذ أقل من 3أسابيع فقط أرتفعت أسعار الخردة بمقدار 70 دولارا للطن .

وأضاف لـ ” المال” أن أسعار الخردة بلغت الآن 500دولارا للطن بعد أن كانت 430 دولارا أبريل الماضي، موضحا أن كل طن حديد يحتاج طن و200كيلو من الخردة.

وأشار إلى أن زيادة سعر الخردة – مدخل انتاج رئيسي في تصنيع الحديد-أدت الي زيادة تكلفة الانتاج بما يعادل 84دولارا اي ما يعادل 1320جنيها في الطن.

وأكد أن الخردة غير متوافرة في السوق المحلية ويتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الخردة المحلية لا توفر الا 10٪؜فقط من الاحتياجات المحلية والفعلية ، وأن المصانع تعتمد علي الاستيراد بصورة كاملة.

وأضاف أن المصانع بعد الارتفاع المتوالي في أسعار الخردة أصبحت لا تستطيع تسعير منتجاتها وفقا للتكاليف الحالية.

وأكد أنه مع الارتفاع المتوالي لأسعار الخامات أصبح تسعير المنتجات بالتكاليف الحالية أمر في غاية الصعوبة، نظرا لأن احلال الانتاج يكون بتكلفة أعلي وبصورة مستمرة ، موضحا أن المصانع تتعرض للتوقف نتيجة لعدم توافر الخردة.

وأشار إلى أنه ومع زيادات أسعار المواد الخام ، فان المصانع مضطرة الي زيادة أسعارها لمواكبة الزيادة في التكلفة والاستمرار في الانتاج لتلبية احتياجات العملاء.

في سياق متصل قال أحد قيادات الصناعات المتكاملة التي تبدأ عمليات إنتاجها من خام الحديد إن أسعار الخام وصلت الي مستويات لم تشهدها من قبل نظرا لظروف عالمية تدفع بالطلب الي أعلي مع قلة المعروض من مصادر التوريد الرئيسية في استراليا والبرازيل.

وأشار المصدر لـ”المال” إلى أنه ومنذ بداية العام الجاري زادت أسعار خام الحديد من 181دولارا الي 261دولار حاليا ، وبزيادة 80دولارا في طن الخام والذي يتم استخدام طن ونصف لانتاج طن حديد تسليح.

وأكد المصدر أن الزيادة في سعر خام الحديد زادت من تكلفة انتاج طن الحديد التام ( المنتج النهائي) الي 120دولارا للطن ، اي 1900جنيها للطن ، علما بأن 70%من الزيادة في أسعار الخام حدثت منذ أبريل الماضي، وبالتالي فإن الزيادات السعرية التي حدثت في الأسبوع الأول من مايو وقدرها 550جنيها في الطن لا تغطي 30%من زيادات التكلفة الفعلية في تلك الفترة.