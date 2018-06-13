أسعار الشواطئ وتفاصيل الخدمات بالإسكندرية لصيف 2018

مها يونس مع اقتراب عيد الفطر والموسم الصيفي لعام 2018 يتساءل الكثيرون عن أسعار شواطئ الإسكندرية وعدد وتوزيع الشواطئ المجانية والمميزة والسياحية لتحديد وجهة مواطني الثغر ومُصطافيه لكل شاطئ بحسب توافقهم المادي مع أسعاره في ظل الأزمة الاقتصادية لرحلة اليوم الواحد وارتفاع تكلفتها. ولاقي قرار الإدارة ا

مها يونس

مع اقتراب عيد الفطر والموسم الصيفي لعام 2018 يتساءل الكثيرون عن أسعار شواطئ الإسكندرية وعدد وتوزيع الشواطئ المجانية والمميزة والسياحية لتحديد وجهة مواطني الثغر ومُصطافيه لكل شاطئ بحسب توافقهم المادي مع أسعاره في ظل الأزمة الاقتصادية لرحلة اليوم الواحد وارتفاع تكلفتها.

ولاقي قرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع عدد الشواطئ المجانية من خمسة شواطئ إلى سبعة، استحسان الكثير من مُصطافي المدينة الساحلية وسكانها، لتخفيف الأعباء المادية، وذلك ضمن 52 شاطئا تم تجهيزها مؤخراً استعدادا لقدوم عيد الفطر المبارك ومن ثم موسم صيف 2018.

أسعار الشواطئ وتفاصيل الخدمات المُقدمة بكل شاطئ

وشملت الشواطئ المجانية السبعة بالإسكندرية كلا من “المندرة، السرايا” بحى المنتزة ثانِ، “ميامي” بحي المنتزة أول، “جليم” بحي شرق، شاطئ “شهر العسل، الهانوفيل، المكس” بحي العجمي.

ووفقاً للسياحة والمصايف فإن مجانية الشواطئ تشمل دخول الأفراد والاستمتاع بمياه البحر والرمال، ويُسمح فيها بدخول المُصطاف بالشمسية والمقعد الخاص به أو بدونه، وفي حالة رغبته في تأجير شمسية يكون سعرها “3 جنيهات، واحد جنيه للمقعد، واحد جنيه للترابيزة، واحد جنيه “غرقى”، واحد جنيه لغرفة خلع الملابس طوال اليوم، وواحد جنيه لدورة المياه طوال اليوم، وذلك من خلال منذ البيع الخاص بالمحافظة.

أما الشواطئ التي يُطلق عليها نظام “الخدمة لمن يطلبها” فتتضمن 21 شاطئا وهى “العصافرة غرب” بحي المنتزة ثانِ، “سيدي بشر الخدمة، أبو هيف 1، أبو هيف 2” حي المنتزه أول، “الأنفوشي شرقي، الأنفوشي غربي، رأس التين خدمة، الدخيلة شرقي” وذلك بحي الجمرك.

ويحوي حي العجمي الكائن بغرب الإسكندرية 14 شاطئا وهم “الدخيلة غرب، تقسيم الملاح، هدير، كرير 1، كرير 2، أبو يوسف 2، أبو يوسف 2، مارينا أبو يوسف، السلام، زهراء الهانوفيل، فاميلي بيتش، شط إسكندرية، الصفا، وشاطئ هانوفيل خدمة.

وتلك الشواطئ تجمع بين المجانية والخدمة لمن يطلبها، حيث إذا أراد المُصطاف دخول الشاطئ بالشمسية والمقعد الخاص به فليس عليه دفع أي مُقابل، بل الاستمتاع بكل الخدمات والمرافق على الشاطئ بشكل مجاني، أما في حال رغبته في تأجير شمسية فيكون رسم دخول الفرد 5 جنيهات، بالإضافة إلى جنيه “غرقى”، وجنيه لدورة المياه.

أما الشواطئ المميزة فتشمل 19 شاطئا وهى “المندرة 2، العصافرة شرق، ميامي، سيدي بشر 1، سيدي بشر 2، أبو هيف المميز الشرقي، أو هيف المميز الغربي”، وذلك بحي المنتزة أول، بالإضافة إلى شاطئ “السلسلة” بحي وسط، شاطئ “القويري، رأس التين 2” بحي الجمرك، شاطئ “الهانوفيل الغربي، بليس 1، بليس 2، البيطاش 1، البيطاش 2، الهانوفيل شرق، الهانوفيل 2، أبو تلات 1، أبو تلات 2” وذلك بحي العجمي.

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أسعار الخدمة المُقدمة بالشواطئ المميزة، من خلال رسم دخول الفرد 10 جنيهات، بالإضافة إلى واحد جنيه “غرقى، وواحد جنيه لإستخدام دورة المياه طوال اليوم، وذلك بجانب الإستمتاع بشمسية ومقعد وترابيزة، وإستخدام كافة المرافق والخدمات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، وهي شواطئ غير مسموح فيها بنزول المُصطاف بشمية أو مقعد خارجى.

وعلى صعيد الشواطئ السياحية، فخصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ثلاثة شواطئ وهم “ستانلي” بحي شرق، شاطئ “نيو بوريفاج، والمندرة 1” بحي المنتزة أول، وحددت أسعارها بقيمة 15 جنيه للفرد الواحد ، إضافة إلى واحد جنيه “غرقى، واحد جنيه دورة مياه طوال اليوم، وتلك الخدمة شاملة الشمسية والمقعد والترابيزة وكل الخدمات.