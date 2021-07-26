تُعد العين السخنة من أشهر المعالم السياحية وأماكن الترفية بمحافظة السويس، وقد سميت بذلك لكثرة عيون الكبريت فيها.

والعين السخنة عبارة عن ينبوعين ماء طبيعي درجة حرارتهما 35ْ إحداهما تحت سفح جبل عتاقة جنوب خليج السويس.

وتعتبر منطقة العين السخنة من أكثر المناطق جذبا للزوار والسائحين الأجانب، حيث تقع على مسافة 55 كيلو متراً جنوب السويس.

كما تعتبر منتجع صيفي وشتوي فالمنطقة تتمتع بالعديد المقومات الطبيعية كالجبال ورمال شواطئها والتى تُعد من أجمل الرمال في العالم.

والعين السخنة واحدة من أجمل المدن التي تقع على البحر الأحمر وأقربها إلى محافظة القاهرة، ونظراً لقربها من العاصمة يذهب إليها أغلب الزوار في رحلة يومية.

أسعار الشواطئ في العين السخنة في 2021

ورصدت “المال” في هذا التقرير أسعار الشواطئ في العين السخنة لعام 2021، حيث تبدأ أسعار الشواطئ من 50 جنيه للفرد، وتصل إلى 350 جنيه للفرد في الشواطئ الخاصة بالفنادق.

وتتمتع العين السخنة بموقعها الممتاز مما يؤهلها لممارسة رياضة الصيد والغوص والتزحلق على المياه وتسلق الجبال، بالإضافة إلى ركوب التليفريك والصيد والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء.

يشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى نحو 360 مليار جنيه، كما تتكون شبكة القطار من 3 خطوط بطول 1810 كم.

وتضم ملامح الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع مدن (العين السخنة، العلمين الجديدة، مرسى مطروح)، والذي تبلغ سرعته التصميمية نحو 250 كم/ ساعة للقطار، ويشمل 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع و13 محطة إقليمية، وذلك بطول 660 كم، ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين.

وبالنسبة للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع، فيضم (السادس من أكتوبر، الأقصر، أسوان)، وتصل سرعته التصميمية إلى 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو 174.8 مليار جنيه، ويشمل 28 محطة منها 9 محطات سريعة و19 محطة إقليمية، وذلك بطول 850كم.

وفيما يتعلق بالخط الثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع، فيضم (الأقصر، قنا، الغردقة، سفاجا)، وتصل سرعته التصميمية إلى 250 كم/ ساعة، وتصل تكلفته الإجمالية لنحو 42.5 مليار جنيه، ويشمل 7 محطات بواقع 3 محطات سريعة و4 محطات إقليمية، وذلك بطول 300 كم.