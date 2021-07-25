أسعار الشواطئ في الساحل الشمالي الغربي

بنسب تتراوح من 15-20% عما كانت عليه قبل فترة العيد

شهدت أسعار بعض الشواطئ زيادة في هذا العام فى بعض مناطق الساحل الشمالي الغربي، وفى نطاق بعض المراكز السياحية المميزة فيه.

وأشار أحد السماسرة لتأجير الوحدات المصييفية فى نطاق مركز مارينا العلمين السياحى إلى وجود ارتفاع فى أسعار الإيجارات خلال فترة عيد الأضحى المبارك بنسب تتراوح من 15-20% عما كانت عليه قبل فترة العيد.

وأضاف أن أسعار خدمات الشواطئ شهدت هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح أن رسوم دخول الشواطئ الفعلية هذا العام فى نطاق مركز مارينا العلمين السياح بالنسبة للمستأجرين بلغت نحو خمسمائة جنيه مقابل الحصول على خدمات الشمسية وأربعة كراسى.

وأكد أحد السماسرة لتأجير الوحدات المصييفية فى نطاق مركز مارينا العلمين السياحى أن هذه الرسوم مبالغ فيها ولا تخضع للرسوم المعلنة من قبل شركة الإدارة، لافتًا إلى أن من يقوم بهذا التسعير الفعلى هم بعض الحاصلين على حقوق التشغيل.

وأضاف أن هذه القيمة الشواطئ بالنسبة للمستأجرين بلغت العام الماضي نحو 250 جنيهًا وكانت مخالفة أيضًا.

وأوضح أحد السماسرة لتأجير الوحدات المصييفية فى نطاق مركز مارينا العلمين السياحى أن هذه القيم كبيرة فى ظل عدم قدرة شركات الإدارة عن اتخاذ إجراء رادع ضد هؤلاء المخالفين.

واعتبر أن الاشغال كان أقل من خمسين بالمئة ،قبيل العيد ، ولكن فى فترة عيد الاضحى المبارك كان يصل إلى 100%،ولكن ما لبث أن تراجع إلى أقل من خمسين بالمئة .

ويعد مركز مارينا العلمين السياحى من أهم القرى السياحية المميزة في الساحل الشمالي الغربي ، نتيجة أكبر مساحتها والتى تمتد لنحو سبع قرى بمسافة كبيرة ، علاوة على تعدد الأنشطة فيها ما يجعلها محل اهتمام عدد من المصطافين

ولفت أحد السماسرة لتأجير الوحدات المصييفية فى نطاق مركز مارينا العلمين السياحى أن سعر ايجار الشالية المكون من غرفتين نوم وصالة وحمامين ومطبخ وريسبشن ، يبلغ نحو الفى جنيه وبلغ فترة العيد نحو الفين واربعمائة جنية .

وأوضح أن السعر يزيد قليلاً بالنسبة للشالية المكون من ثلاث غرف نوم وصالة وحمامين ومطبخ وريسبشن، يبلغ ايجاره اليومى خلال فترة العيد نحو الفين وخمسمائة جنيه، لافتاً إلى انه مع تراجع اللب عقب نهاية عطلة العيد يمكن تاجيره ارخص من ذلك.

كما لفت إلى ان أيجار الشقق اية غرفتين وحمام وريسيبشن يبلغ نحو 1700 جنيه فى العيد نحو 1500 جنيه فى الايام الاعتيادية .