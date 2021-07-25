أسعار الشواطئ في الإسكندرية .. تعرف عليها

شهدت محافظة الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى الذي تزامن مع بداية الموسم الصيفي تزاحما شديدا على شواطئها، والتي تُعد الوجهة الرسمية لكافة مواطني محافظات مصر خلال الإجازات بفصل الصيف، للاستمتاع بطقس ساحل البحر المتوسط، ولكن بأسعار في متناول كافة الأسر المصرية مقارنة بالساحل الشمالي.

يأتي ذلك في ظل الطفرة التي شهدتها الشواطئ من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من تطوير الخدمات والالتزام بالتعليمات من قبل مستأجري الشواطي عبر الالتزام بالرسوم المُقررة لكل شاطئ، فضلاً عن تنوع فئات الشواطئ بداية من الشواطئ العامة، مرورا بالمتميزة ونظام الخدمة لمن يطلبها وكذلك الشواطئ السياحية، بالإضافة إلى تخصيص شاطئ لاستقبال ذوي الهمم، وكذلك لأول مرة تخصيص شاطئ مجاني دون دفع أية رسوم مالية على أرض الواقع.

وبهذا التقرير ستتعرف على أسعار الشواطئ بالإسكندرية، والتي لم تتغير عند إرتيادها والتوجه إليها، خاصة في ظل ردع المخالفين أول بأول من الذين يحاولون إستغلال المصطاف ويفرضون عليه الإتاوات، فلم تشهد الإسكندرية أية مخالفات عقب وضع الإدارة المركزية أرقام الهواتف المخصصة للشكاوي والتي يتم حلها بمجرد الإتصال وتغريم المخالف من مسئولي الشواطئ، في حين المرور اليومي لرئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ اللواء جمال رشاد بمختلف المناطق بشكل عشوائي.

تعرف على أسعار الشواطئ والخدمات التي تقدمها بكل فئة