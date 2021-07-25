أسعار الشواطئ فى مدينة مرسى مطروح

تتميز مدينة مرسى مطروح بسواحلها وعدد من شواطئها المميزة ما يجعلها من أشهر المدن الساحلية فى مصر ، حيث تتميز عن غيرها من المناطق السياحية الأخرى ويغلب عليها الطبيعة المميزة عن بعض المحافظات الأخرى ،خاصة هدوئها وتنوع طبيعتها من بيئة ساحلية إلى بيئة صحراوية .

وحول أسعار شواطئ مدينة مرسى مطروح ، فيتم إتاحة العديد من الشواطئ بالمجان أمام الزائرين، وهي الأغلبية، بينما توجد بعض الشواطئ المعدودة على أصابع اليد الواحدة، التى يجري دخولها برسوم، بسبب التطوير في الشواطئ وخضوع بعضها للمزادات من جانب محافظة مطروح، ما اضطر القائمين عليها لفرض رسوم على دخولها.

وتشتهر مرسي مطروح منذ عقود بشواطئ تمتد لمسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات وتتمتع برمالها الناعمة البيضاء ومياهها النقية الصافية فى العديد من الأحيان مما جعلها من أجمل الشواطئ فى الجمهورية .

ويعد شاطئ عجيبة من أهم معالم مرسى مطروح ، نتيجة موقعه الفريد والنزول اليه عبر السلالم ، ويكون الدخول إلى شاطئ عجيبة مجاني ويعتبر من أشهر شواطئ مرسى مطروح وأجملها ويبعد عن المدينة نحو عشرين كيلو متر تقريبا غرباً، وهو من أهم المعالم التى يقصدها المصيفين والزائرين .

وبالنسبة لرواد المحافظة فإن هناك عدد من الشواطئ المتاحة للزوار وتكون مفتوحة أمام جميع المصطافين في العديد من الأماكن بمدينة مرسى مطروح، ومنها شاطئ كليوباترا، وشاطئ العوام، وشاطئ الهنا، وشاطئ الليدو، وشاطئ الهنا، وشاطئ عجيبة، وشاطئ أم الرخم، وشاطئ القصر، وشاطئ روميل، وشاطئ مينا حشيش، وشاطئ علم الروم، وشاطئ الرميلة، وشاطئ الفيروز.

ويزداد أقبال العديد من المصطافين على مرسى مطروح كونها أسعار الشواطئ تناسب العديد من طبقات المواطنين، حيث تراعي دخول جميع فئات المجتمع إلى الشواطئ، في ظل الإقبال الذي تشهده المدينة على المصيف خلال العام الجاري.

ويبلغ سعر دخول شاطئ روميل بمرسي مطروح 20 جنيها، ويعد من أفضل وأكثر الشواطئ واجهة للزوار، ويقع الشاطئ بجزيرة روميل أمام الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح، ويبعد عنها بحوالي 2.5 كيلو متر تقريباً فهو شاطئ سياحي سُمي على اسم القائد الألماني روميل.

كما تبلغ رسوم دخول الفرد لشاطئ الغرام بمرسى مطروح، 50 جنيها ، وهى نفس قيمة رسوم دخول شاطئ اللاجون بالأبيض، والمحددة بمبلغ 50 جنيها.