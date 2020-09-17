أسعار الشقق السكنية تتراجع في 6 أكتوبر (جراف)

سجل متوسط أسعار المتر فى الشقق السكنية في أحياء ومناطق مدينة 6 أكتوبر 2600 جنيه، وذلك خلال الشهر الماضي، وفقا لمحرك البحث عقار ماب مصر في حين سجل متوسط أسعار المتر للفيلات قيمة 15200 جنيه خلال الشهر المذكور.

وتراجع أسعار المتر السكني للشقق بنسبة 28.47% في ظل زيادة الطلب على الشراء بنسبة 63%.

وأوضح عقار ماب مصر أن أسعار الشقق السكنية في جنوب الأحياء سجل 7900 جنيه للمتر المربع في حين سجل بالأحياء المختلفة للمدينة متوسط 6650 جنيه للمتر المربع.

وبلغ متوسط سعر المتر المربع في حدائق أكتوبر 4950 جنيها، بينما سجل في التوسعات الشمالية قيمة 4600 جنيه وبلغ في الحي المتميز 3650 جنيها للمتر المربع.

وعلى صعيد الفيلات فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 45% خلال 12 شهرا الماضية وبلغ مستوى الطلب على الشراء 31%.

وأوضح محرك البحث عقار ماب مصر أن متوسط سعر المتر للفيلات بالتوسعات الشمالية سجل 30400 جنيه في حين سجل في غرب سوميد 17300 جنيه.

وأوضح مؤشر عقارماب الذي يقيس مستوى الطلب أن هناك زيادة بنسبة 12% خلال شهر أغسطس، وبلغت قيمة المؤشر 2671 نقطة، ويصل هذا المؤشر إلى حجم الطلب على الشراء الذي حققه في شهر فبراير قبل بدأ أزمة كورونا.

إوتعتبر 6 أكتوبر إحدى المدن الجديدة التي تم بناؤها للتقليل من الكثافة السكانية لمدينة القاهرة، تقع على بعد 38 كم من القاهرة وتتميز بانخفاض كثافتها السكانية وأيضا انخفاض درجة حرارة الجو عن القاهرة وذلك لارتفاعها عن سطح البحر.