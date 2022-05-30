أسعار الشحن عالميا تنخفض 25% خلال الربع الأول

كشف أسامة عدلي المدير التجاري لشركة وكالة الخليج، أن الفترة الراهنة شهدت تراجعا في أسعار الشحن العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري تأثرا بانخفاض الطلب على نقل البضائع بعد زيادة التضخم عالميا جراء اندلاع الحرب الروسية الأكراونية.



وأضاف على هامش الندوة التي عقدتها شركة كلاركسون بلاتوه للملاحة، بشأن أسعار النوالين البحرية ونشاط الصب الجاف العالمي، أن أسعار نولون الشحن البحري انخفضت بواقع 25% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وهذا الانخفاض نتيجة نقص الإنتاج في دولة الصين بسبب استمرار إنتشار الأوبئة خاصة بمدينة شنغهاي، بالرغم من أنها عادت مرة أخرى لفتح عملية التجارة خلال الأيام الأخيرة.



وتابع أن هناك انكماشا فى الطلب بدول أوروبا وأمريكا على شحن البضائع سببه ارتفاع معدلات التضخم، بعد وقوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا مطلع العام الجاري ما تسبب في حدوث موجة تضخم على مستوى العالم، ساهمت فى ضعف الطلب على شحن البضائع.



كما أن زيادة سعر البترول ساهمت فى خلق ركود بعمليات شحن البضائع على مستوى العالم، بفضل انفلات مصروفات الشحن.



إشارة إلى أن أزمة نقص المعروض من الحاويات على مستوى العالم حدث بها انفراجة خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل انخفاض الطلب على نقل البضائع مع زيادة المعروض من الحاويات الفارغة.



يذكر أن أزمة نقص المعروض من الحاويات الفارغة حدثت منتصف العام الماضي ما ساهم في زيادة أسعار شحن الحاويات بين دول العالم بواقع 500%.