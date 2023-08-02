أسعار الشحن البحري تحقق أدنى مستوى لها في عامين مع دخول سفن جديدة

كشف تقرير دولي عن انخفاض أسعار الشحن العالمية طويلة الأجل إلى أدنى مستوى لها في عامين في يوليو المنصرم، حيث أظهرت أحدث البيانات من مؤشر الشحن (XSI ) الصادر اليوم، انخفاضًا بنسبة 9.5٪ منذ يونيو، مما زاد من الانهيار العميق الذي بدأ العام الماضي.

وذكر التقرر الصادر عن أحد شركات أبحاث النقل، ترجمته المال، أن معدلات العقود طويلة الأجل الصالحة الآن فقدت 57.8٪ من قيمتها منذ نفس الفترة من عام 2022.

وتوقع التقرير انخفاض أسعار الشحن لكافة شركات النقل البخري وذلك في مختلف المسارات والممرات، وذلك بسبب نزول حاويات وسفن جديدة للسوق بكميات كبيرة الحجم، خاصة خلال العام الجاري، والتي سيكون لها تأثير واسع المدى على السوق الملاحية العالمية.

وتُظهر الأرقام بالتقرير، أن شهر يونيو الماضي قد شهد أعلى شحنات شهرية على الإطلاق للسفن الجديدة، مع أكثر من 300000 حاوية مكافئة من إجمالي 40 سفينة جديدة تمت إضافتها إلى السوق.

كما أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم تسليم ما مجموعه 990 ألف حاوية مكافئة، ومن المقرر أن يتم تسليم نفس الكمية تقريبًا في النصف الثاني من عام 2023، ليكون تقريبا حجم ما سيتم اضافته العام الجاري 2 مليون حاوية مكافئة.

وأوضح التقرير أنه رغم هذه الاحجام الجديدة من السفن، إلا أن حجم الطلب على النقل يعاني من انخفاض، حيث يعد الطلب على الشحن هو العامل الأساسي الذي يؤثر على الأسعار.

وشهد مؤشر XSI® لصادرات الشرق الأقصى انخفاض بنسبة 2.7٪ فقط إلى 188.62 في يوليو ، ولكن هذا هو الآن أدنى مستوى وصل إليه هذا المؤشر منذ أبريل 2021 ، وانخفاض بنسبة 69.5٪ عن يوليو من العام الماضي.

كما انخفضت الواردات الأوروبية بنسبة 12.0٪ عن الشهر السابق وهذا المؤشر الفرعي انخفض الآن بنسبة 52.7٪ منذ بداية هذا العام.

وأدى الانخفاض الطفيف بنسبة 2.9٪ في مؤشر XSI® للواردات الأمريكية إلى رفع المؤشر إلى 231.6 نقطة في يوليو.

ويؤكد التقرير أنه يجب أن يدفع متوسط الشاحن في الصفقات الرئيسية أقل من نصف الأسعار التي كان عليها قبل عام في السوق طويلة الأجل، وعلى الرغم من زيادة الأحجام عن الأشهر السابقة، فلا يزال الطلب العالمي على الحاويات منخفضًا على أساس سنوي.