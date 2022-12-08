أسعار الشاي في منافذ التموين وفي الأسواق المحلية

شهدت أسعار الشاي زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية، والتي أرجعها أصحاب الشركات المنتجة للشاي نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع مواد الخام المستوردة.

ومع ذلك فإن أسعار الشاي في التموين مازالت ثابتة لم تشهد أي زيادة على حاملي البطاقات التموينية.

وتبلغ أسعار الشاي في التموين زنة 40 جرام بـ3.50 جنيه، بينما نفس الوزن يباع في المحال التجارية بالسوق المحلية بسعر 6 جنيهات بزيادة 2 جنيه خلال الأسبوع الجاري، والتي كانت تبلغ 4 جنيهات فقط.

كانت شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت وجود ارتفاعات أسعار شاي العروسة، من اليوم الخميس 1-12-2022، ليصل سعر الكرتونة إلى 2500 جنيه بدلًا من 1900 للجملة.

كما يصل سعر ربع كيلو شاي العروسة إلي 35 جنيهًا، بدلًا من 26 وسعر الكيلو إلى 125 جنيهًا بدلًا من 90 .

كما أن شاي ليبتون، شهد هو أيضَا زيادة في أسعار البيع في السوق المحلية، حيث إن العبوة زنة 250 جراما، بسعر 37 جنيها بدلا من 35، وعبوة زنة 40 جراما بسعر7 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.