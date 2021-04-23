أسعار السيارات.. 17 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS»

لتباع للمستهلك من 275 إلى 305 آلاف جنيه لمختلف الفئات

كشف رصدٌ أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، زيادة أسعار طرازات «إم جي ZS»- بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة تتراوح بين 12 و17 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر خلال الشهر الحالي: الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 260 275 15 Comfort 275 292 17 Luxury 293 305 12 القيمة بالألف جنيه

أرجع أحد موزعي السيارات زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «إم جى ZS»، إلى نقص حجم المعروض وانخفاض الكميات المطروحة داخل السوق، التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًّا.

ولفت إلى أن أغلب الموزعين والتجار يفرضون مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس” للتسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات والانتظار.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.