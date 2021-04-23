سيــارات

أسعار السيارات.. 17 ألف جنيه «أوفر برايس» على سيارات «إم جي ZS»

لتباع للمستهلك من 275 إلى 305 آلاف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:02 م, الجمعة, 23 أبريل 21 3:02 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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كشف رصدٌ أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، زيادة أسعار طرازات «إم جي ZS»- بشكل غير رسمي- من جانب الموزعين والتجار تحت مسمى “الأوفر برايس“؛ بقيمة تتراوح بين 12 و17 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

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ويوضح الجدول التالي أحدث أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر خلال الشهر الحالي:

الفئةالسعر الرسميالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic26027515
Comfort27529217
Luxury29330512
القيمة بالألف جنيه
ام جي zs

أرجع أحد موزعي السيارات زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «إم جى ZS»، إلى نقص حجم المعروض وانخفاض الكميات المطروحة داخل السوق، التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًّا.

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ولفت إلى أن أغلب الموزعين والتجار يفرضون مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس” للتسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات والانتظار.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

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MG ZS
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