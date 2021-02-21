سيــارات

أسعار السيارات .. 10 آلاف جنيه أوفر برايس على سيارات «ستروين C5 إير كروس» (فيديو)

لتباع للمستهلك من 435 و557 ألف جنيه
أحمد عوض 10:13 م, الأحد, 21 فبراير 21 10:13 م, الأحد, 21 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات سعرية بشكل غير رسمي على طرازات «ستروين C5 إير كروس» تحت مسمي “أوفر برايس” بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 435 و557 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري دون الدخول لقوائم الحجوزات.

اقرأ أيضا  «جريت وول موتور» بصدد الإعلان عن وكيل جديد لتسويق طرازاتها محليا.. منتصف 2021

ويذكر أن طرازات «ستروين C5 إير كروس» تباع بأسعار رسمية تتراوح بين 429 و547 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «ستروين C5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  «ديمـلر» الألمانية تفصل أنشطة الشاحنات عن «مرسيدس» نهاية 2021

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

تشمل 20 طرازا.. قائمة أسعار «الأوفر برايس» في سوق السيارات (فيديو)

أحمد عوض 9:41 م, الأحد, 21 فبراير 21

«جريت وول موتور» بصدد الإعلان عن وكيل جديد لتسويق طرازاتها محليا.. منتصف 2021

أحمد عوض 6:30 ص, الأحد, 21 فبراير 21

«لوسيد موتورز» تخطط للاندماج مع «تشيرشيل كابيتال فور » بنهاية فبراير

خالد بدر الدين 6:28 ص, الأحد, 21 فبراير 21

وفد من «فوتون الصينية» لبحث المشاركة فى مبادرة الإحلال

أحمد عوض 6:14 ص, الأحد, 21 فبراير 21

«مصنعى السيارات» تتوقع زيادات جديدة فى الأسعار بسبب ارتفاع رسوم الشحن

أحمد شوقي 6:12 ص, الأحد, 21 فبراير 21

أسعار ومواصفات سيارات «إم جي ZS» موديل 2021

المال - خاص 3:04 ص, السبت, 20 فبراير 21