أسعار السيارات .. 10 آلاف جنيه أوفر برايس على سيارات «ستروين C5 إير كروس» (فيديو)

لتباع للمستهلك من 435 و557 ألف جنيه

أعلن عدد من موزعي وتجار السيارات، عن زيادات سعرية بشكل غير رسمي على طرازات «ستروين C5 إير كروس» تحت مسمي “أوفر برايس” بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لتباع للمستهلك من 435 و557 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري دون الدخول لقوائم الحجوزات.

ويذكر أن طرازات «ستروين C5 إير كروس» تباع بأسعار رسمية تتراوح بين 429 و547 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمي طراز «ستروين C5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: