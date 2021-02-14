سيــارات

أسعار السيارات .. «هيونداي إلنترا CN7» تعود لـ«الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

تحديدًا على أول 3 فئات
أحمد عوض 9:47 م, الأحد, 14 فبراير 21 9:47 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عادت طرازات «هيونداي إلنترا CN7» لقائمة السيارات التى تباع بنظام «الأوفر برايس» من جديد بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه تحديدًا على الفئات الثلاثة الأولى المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C5 إير كروس» موديل 2021

وعبر التواصل مع عدد من موزعي تجار السيارات، أكدوا أن طرازات «هيونداي إلنترا CN7» قد عادت لقائمة السيارات التى تباع لـ«الأوفر برايس» نتجية قلة المعروض وانخفاض الكميات المطروحة داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب.

وتباع طرازات «هيونداى إلنترا CN7» بأسعار غير رسمية تتراوح بين 322 و344 ألف جنيه للفئات الثلاثة الأولى.

اقرأ أيضا  جمارك السويس تفرج عن 462 سيارة بقيمة 87 مليون جنيه يناير الماضي

فى حين، تقدم «إلنترا CN7» بأسعار رسمية تتراوح بين 317 و253 ألف جنيه للفئات.

وينتمي طراز “هيونداى إلنترا CN” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

العضو المنتدب لنيسان : 51% نسب المكون المحلي لسيارات «صني».. و47% في «سنترا» (فيديو)

أحمد عوض 9:48 م, الأحد, 14 فبراير 21

العضو المنتدب لنيسان : أتوقع ثبات أسعار السيارات في مصر خلال 2021 (فيديو)

أحمد عوض 9:48 م, الأحد, 14 فبراير 21

بالتفصيل .. قائمة أسعار السيارات في مصر بعد صعود «الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

أحمد عوض 9:46 م, الأحد, 14 فبراير 21

«الأوفر برايس» يقفز على سيارات «هيونداي إلنترا HD» إلى 6 آلاف جنيه (فيديو)

أحمد عوض 9:45 م, الأحد, 14 فبراير 21

«نيسان موتور إيجيبت» تسعى لتنمية استثماراتها في قطاع السيارات (فيديو)

أحمد عوض 9:43 م, الأحد, 14 فبراير 21

بورصة أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» على «كيا سبورتاج» يصل إلى 5 آلاف جنيه

أحمد عوض 9:24 م, الأحد, 14 فبراير 21