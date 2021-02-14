أسعار السيارات .. «هيونداي إلنترا CN7» تعود لـ«الأوفر برايس» من جديد (فيديو)

تحديدًا على أول 3 فئات

عادت طرازات «هيونداي إلنترا CN7» لقائمة السيارات التى تباع بنظام «الأوفر برايس» من جديد بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه تحديدًا على الفئات الثلاثة الأولى المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وعبر التواصل مع عدد من موزعي تجار السيارات، أكدوا أن طرازات «هيونداي إلنترا CN7» قد عادت لقائمة السيارات التى تباع لـ«الأوفر برايس» نتجية قلة المعروض وانخفاض الكميات المطروحة داخل السوق التى لا تتناسب مع حجم الطلب.

وتباع طرازات «هيونداى إلنترا CN7» بأسعار غير رسمية تتراوح بين 322 و344 ألف جنيه للفئات الثلاثة الأولى.

فى حين، تقدم «إلنترا CN7» بأسعار رسمية تتراوح بين 317 و253 ألف جنيه للفئات.

وينتمي طراز “هيونداى إلنترا CN” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: