أسعار السيارات .. نيسان – إيجيبت ترفع قشقاي 15 ألف جنيه

أحمد عوضرفعت شركة نيسان - إيجيبت، أسعار فئاتها المختلفة من طراز "قشقاي"، بواقع 15 ألف جنيه خلال الفترة الممتدة من مطلع الشهر الجاري حتي الآن.وبلغ سعر نيسان قشقاي فئة الـ"Bass Line"، نحو 380 ألف جنيه بدلا من 365، فيما صعدت فئة الهاي لاين لـ 400 ألف جنيه مقارنه بـ 385، ووصلت أسعار فئة قشقاي الـ "



أحمد عوض

رفعت شركة نيسان – إيجيبت، أسعار فئاتها المختلفة من طراز “قشقاي”، بواقع 15 ألف جنيه خلال الفترة الممتدة من مطلع الشهر الجاري حتي الآن.

وبلغ سعر نيسان قشقاي فئة الـ”Bass Line”، نحو 380 ألف جنيه بدلا من 365، فيما صعدت فئة الهاي لاين لـ 400 ألف جنيه مقارنه بـ 385، ووصلت أسعار فئة قشقاي الـ “A/T Sport”، إلي 420 ألف جنيه مقابل 405.

كما أبقت نيسان – إيجيبت علي أسعار “نيسان صني”، لتبلغ 195 ألف جنيه لفئة الـ “A/T” ، و205 آلاف جنيه لفئة الـ “A/T EX”، و215 ألفًا لفئة الـ”super saloon”.

واستقرت أسعار نيسان سنترا، عند 262 ألف جنيه للفئة الأولي الـ”A/T”، و277 ألف جنية للفئة الأعلي، منها الـ”A/T F/O”.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تصدرت السيارة “نيسان قشقاي” قائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 1648 وحدة، مقارنة بـ432 وحدة خلال نفس الفترة من 2016، بمعدل نمو يصل لـ281%.

ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات “نيسان- إيجيبت”، خلال الشهر الجاري:



العلامة التجارية الطراز الفئة قائمة أسعار مطلع مايو قائمة أسعار منتصف مايو مقدار التغير نسبة التغير% نيسان صني A/T A/T EX A/T Super 195 205 215 195 205 215 – – – – – – سنتر A/T A/T F/O 262 277 262 277 – – – – قشقاي Bass Line HI LTNE A/T Sport 365 385 405 380 400 420 15 15 15 %4 %3.8 %3.5

إعداد – المال



