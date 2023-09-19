أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» في مصر خلال سبتمبر

رصدت “المال” قائمة أسعار السيارات نصف نقل «البيك أب» المطروحة في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركات السيارات.

أسعار شيفروليه الدبابة 2024

حددت أسعار طرازات شيفروليه الدبابة «البيك أب» فئة «صندوق» بقيمة 622 ألف جنيه

وحددت أسعار شيفروليه الدبابة فئة «صندوق + الإكسسوارات» بقيمة 630.8 ألف جنيه، وسعرت فئة «مكييف» بـ673.5 ألف.

وقدرت أسعار شيفروليه الدبابة الفئة الأعلى «تكييف + الإكسسورات» بنحو 682.3 ألف جنيه.

أسعار جي إم سي نصف نقل

وقفزت أسعار سيارات JMC التجارية الفئة الأولى “شاسية بدون تكييف” إلى 454.9 ألف جنيه، بدلاً من 414.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات جي إم سي الفئة الثانية “صندوق بدون تكيف” إلى 464.9 ألف جنيه، مقابل 424.9 ألف.

ارتفع سعر سيارات جي ام سي الفئة الثالثة “صندوق بتكيف” إلى 499.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 454.9 ألف.

أسعار جريت وول وينجل 5

أبقت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وشانجان، وجريت وول»، على أسعار سيارات جريت وول وينجل 5 المطروحة فى السوق المحلية خلال أغسطس الحالى،

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «جريت وول»، فإن سيارات «وينجل 5» الفئة الأولى قدرت بنحو 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 400 ألف.

أسعار تويوتا هايلكس

استقرت أسعار سيارات تويوتا هايلكس عند مستوى 925 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «تويوتا مصر».