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أسعار السيارات.. تراجع «الأوفر برايس» على طرازات «هيونداي إلنترا HD» (فيديو)

بقيمة تتراوح بين 242 و255 ألف جنيه للفئات الثلاثة الأولى
المال - خاص 9:35 م, الأحد, 14 مارس 21 9:35 م, الأحد, 14 مارس 21

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كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن تراجع قيمة “الأوفر برايس” على طرازات “هيونداي إلنترا HD” للفئات الثلاثة الأولى، لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 242 إلى 255 ألف جنيه فى السوق المحلية.

فى المقابل، تعرض سيارات “إلنترا HD” الفئة الرابعة- بزيادات تصل إلى 8 آلاف جنيه – على السعر الرسمي تحت مسمى “الأوفر برايس” من جانب الموزعين والتجار، لتباع للمستهلك بنحو 270 ألف جنيه، بدلًا من 262 ألف جنيه.

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ويقصد بـ«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول لقوائم الحجوزات.

وينتمي طراز «هيونداي إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعتة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / ساعة.

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بقلم المال - خاص

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