أسعار السيارات تتأرجح بين زيادات «الأوفر برايس» وتراجع الكميات (فيديو)

تأرجحت أسعار السيارات ما بين الزيادات والتخفيضات من جانب الموزعين والتجار على أغلب الطرازات المطروحة فى السوق المحلية خلال الأسبوع الماضى.

بحسب رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات داخل السوق، حيث شهد تراجع قيمة “الأوفر برايس” الذى يتم إقرار من جانب الموزعين على بعض الطرازات هي “شيري تيجو 3، ووشيري تيجو 7، وهيونداي أكسنت RB، وهيونداي إلنترا CN7، وإم جي 5»؛ بقيمة تتراوح بين 2000 و8000 ألف جنيه لمختلف الفئات.

فى حين، تراجعت أسعار سيارات “أوبل استرا” بشكل غير رسمي من جانب- الموزعين والتجار- لتباع للمستهلك بنحو 319 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.

تعد “أوبل استرا” أولى الطرازات التى كسرت حاجز “الاوفر برايس” التى تباع حاليًا بأسعار مخفضة عن القوائم الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلي.

يذكر أن أسعار “أوبل استرا” كانت شهدت زيادات سعرية تعدت 20 ألف جنيه من جانب الموزعين والتجار داخل السوق المحلية خلال الشهر الماضى.

على الجانب الأخر، شهدت أسعار بعض السيارات زيادات جديدة مع ارتفاع قيمة “الأوفر برايس” على بعض الطرازات ومنها “تويوتا كورولا وفورتشنر، وأوبل جراند لاند، وكروس لاند، وسكودا كودياك وكاميك، وكيا سبورتاج، وهيونداي إلنترا HD” بقيمة تتراوح بين 5 و60 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: