أسعار السيارات.. انتهاء «الأوفر برايس» على طرازات «ستروين C5» خلال أبريل (فيديو)

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، عن إنتهاء الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعين والتجار بشكل غير رسمي على سيارات «ستروين C5 إير كروس»- تحت مسمى «الأوفر برايس» – لتباع للمستهلك بالسعر الرسمي لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقرارة على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المباعة مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يذكر أن طرازات «ستروين C5» كانت تباع بزيادات سعرية – غير رسمية – بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية.

ويوضح الجدول التالي؛ أسعار سيارات «ستروين C5 إير كروس» في السوق المحلية: الفئة السعر Live 429 Feel 497 Shine 547 القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «ستروين C5 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي يمكنها التسارع من وضع السكون إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود، نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويوضح الجدول التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر: