أسعار السيارات المستعملة.. «هيونداي i10» تبدأ من 118 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2019

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات هيونداي i10 المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين، على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، والتي من بينها «كونتكت كار، وأوليكس، وغيرها»، وتراوحت بين 118 و220 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2019 في السوق المحلية.

والجدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، ومدة سريان رخصة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، وغيرها».

أسعار هيونداي i10 المستعملة

تراوحت أسعار سيارات هيونداي i10 المستعملة موديل 2014 المعروضة على مواقع التسويق الإلكترونى من جانب المستهلكين، بين 118 و175 ألف جنيه.

وتشير التفاصيل التالية إلى بعض حالات سيارات هيونداي i10 المستعمة موديل 2014، على النحو التالى

هيونداي i10 موديل 2014

هيونداي i10 موديل 2014

سعر سيارات هيونداي i10 موديل 2015

قدرت أسعار سيارات هيونداي i10 المستعملة موديل 2015 المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 140 و195 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداي i10 المستعملة موديل 2015، على النحو التالى

هيونداي i10 موديل 2015

هيونداي i10 موديل 2015

سعر هيونداي i10 مستعملة 2016

تراوحت أسعار سيارات هيونداى i10 المستعملة موديل 2016 المعروضة على مواقع التسويق الإلكترونى، بين 130 و220 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية بعض حالات سيارات هيونداي i10 المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالى

هيونداي i10 موديل 2016

سعر هيونداي i10 موديل 2017

تباع سيارات هيونداى i10 المستعملة موديل 2017، المتداولة على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 170 و205 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة هيونداى i10 موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

هيونداي i10 موديل 2018

سعر هيونداي i10 مستعملة 2019

قدرت أسعار سيارات هيونداى i10 المستعملة موديل 2019 على مواقع التسويق الإلكترونى، بقيمة تصل إلى 210 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات هيونداى I10 المستعملة موديل 2019، على النحو التالي