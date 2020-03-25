أسعار السيارات المستعملة.. «هيونداي كريتا» تبدأ من 260 ألف جنيه

تراوحت أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، بين 260 و380 ألف جنيه من موديلات 2016 حتى 2019.

ويشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار هيونداي كريتا

قدرت أسعار سيارات هيونداي كريتا المستعملة موديل 2016، المتداولة من جانب المستهلكين على منصات البيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 260 و330 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل سيارات هيونداي كريتا المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

سعر هيونداي كريتا المستعملة

تباع سيارات هيونداي كريتا المستعملة موديل 2017 على مواقع البيع الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 262 و365 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات هيونداي كريتا المستعمة موديل 2017، على أن تتضمن النحو التالي:

أسعار هيونداي كريتا موديل 2019

تعرض سيارات هيونداي كريتا المستعملة موديل 2019 من جانب المستهلكين على منصات البيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 300 و380 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية بيانات سيارات هيونداي كريتا المستعمة موديل 2019، على أن تتضمن النحو التالي:

سيارات هيونداي كريتا «زيرو»

تقديم مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “هيونداي” في مصر، سيارات هيونداي كريتا موديل 2020 عبر 8 فئات في السوق المحلية، بأسعار تتراوح بين 399.9 و554.9 ألف جنيه.

وينتمى طراز هيونداي كريتا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، فإن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي كريتا من وقود “البنزين” نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الابعاد الخارجية

الطول 4270 مم العرض 1760 مم الارتفاع 1630 مم سعة الشنطة الخلفية 402 لتر