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أسعار السيارات المستعملة .. هيونداي فيرنا 2015 تبدأ من 100 ألف جنيه

تصل أسعار السيارات المستعملة لطراز هيونداي فيرنا 2015 إلى 177 ألف جنيه لأعلى سعر متاح
أحمد شوقي 10:46 ص, الجمعة, 7 يناير 22 10:46 ص, الجمعة, 7 يناير 22

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تبدأ أسعارالسيارات المستعملة لموديل هيونداي فيرنا 2015 من مستوى 100 ألف جنيه؛ وفق ما تكشف عنه البيانات المتاحة على بعض المواقع المتخصصة في تسويق السيارات؛ مع العلم أن السعر النهائي للبيع يتوقف على عدة عوامل أبرزها ما تسفر عنه النقاشات بين البائعين والعملاء الراغبين في الشراء؛ مع تأكيد بعض الخبراء احتمال وجود مبالغات في تقدير الأسعار من قبل العارضين خاصة مع ندرة المعروض من بعض الموديلات بسبب الأزمة التي تعانيها سوق السيارات المصرية على خلفية محدودية عمليات التوريد من قبل الشركات العالمية بسبب أزمة كورونا والنقص الحاد في المعروض، وهي أزمة تعاني منها صناعة السيارات العالمية أيضًا.

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مواصفات السيارة الأرخص

وفق ما جاء بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلان أسعار السيارات المستعملة وتسويقها؛ عرض أحد المعلنين سيارة هيونداي فيرنا 2015 بسعر 100 ألف جنيه، وهو أقل سعر مسجل لهذا الموديل.
وجاء في الأعلانأن السيارة قطعت مسافة تتراوح بين 90 و100 ألف كيلو متر، وبها ناقل حركة مانيوال.

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أضاف الإعلان أن السيارة “ممتازة بدون اعطال وبها إطارات وبطارية جديدة”

177 ألف جنيه أعلى أسعار السيارات المستعملة فيرنا 2015

بلغ أعلى سعر معلن عنه بقائمة أسعار السيارات المستعملة والمتضمنة في أحد مواقع التسويق الإلكتروني لموديل هيونداي فيرنا 2015 نحو 177 ألف جنيه.

ووفق الإعلان؛ فإن السيارة قطعت مسافة تقل عن 10 آلاف كيلو متر، ويصنفها المعلن على أنها “زيرو”

والسيارة تنتمي لفئة السيارات السيدان المزودة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي وناقل حركة اوتوماتيك.

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تجدر الإشارة إلى ضرورة فحص السيارات جيدًا والتأكد من صدق المعلنين. ويؤكد خبراء في سوق السيارات أن الفترة الراهنة تشهد مبالغة في تسعير السيارات من قبل الملاك مستغلين شح المعروض.

وتنصح مواقع التسويق الإلكتروني للسيارات بضرورة اتخاذ إجراءات حمائية عند الذهاب لفحص السيارات مثل ان يكون مكان الفحص عامًا وعدم الذهاب بشكل منفرد.

وتتوافر فيرنا في السوق المحلية لأغراض نقل الركاب عبر فئة التاكسي أو التنقلات الخاصة عبر السيارات الملاكي.

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بقلم أحمد شوقي

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