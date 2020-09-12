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أسعار السيارات المستعملة.. «هوندا سيفيك» تبدأ من 205 آلاف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2018
المال - خاص 12:27 م, السبت, 12 سبتمبر 20 12:27 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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تراوحت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وأوليكس، وكونتكت كار» بقيمة تدور بين 205 و460 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2018.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار هوندا سيفيك المستعملة

تعرض سيارات هوندا سيفيك المستعملة – موديل 2013 – على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 205 و265 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات “هوندا سيفيك 2013” على النحو التالي:

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

هوندا سيفيك 2014

قدرت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة – موديل 2014 – على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة بلغت 285 ألف جنيه.

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وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات “هوندا سيفيك 2014″، على النحو التالي:

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

هوندا سيفيك 2016

تراوحت أسعار سيارات هوندا سيفيك المستعملة – موديل 2016 – على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة بلغت 260 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “هوندا سيفيك 2016″، على النحو التالي:

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

هوندا سيفيك موديل 2017

تباع طرازات هوندا سيفيك المستعملة – موديل 2017 – المتداولة على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة بلغت 400 ألف جنيه.

وتتواجد الحالة المعروضة من طرازات هوندا سيفيك 2017″، على النحو التالي:

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

هوندا سيفيك موديل 2018

تعرض طرازات هوندا سيفيك المستعملة – موديل 2018 – منصات التسوق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 389 ألف جنيه.

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وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هوندا سيفيك 2018″، على النحو التالي:

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى للعوامل التالية «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».

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بقلم المال - خاص

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