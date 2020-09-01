أسعار السيارات المستعملة.. «هوندا سيتي» تبدأ من 160 ألف جنيه

من موديلات 2011 حتى 2016

رصدت “المال” أسعار سيارات هوندا سيتي المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وكونتكت كار،وأوليكس»، وتراوحت بين 160 و240 ألف جنيه من موديلات 2011 حتى 2016.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى للعوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار هوندا سيتي المستعلمة

تراوحت أسعار سيارات هوندا سيتي المستعملة – موديل 2011 – على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بسعر يصل إلى 167 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات العروضة من موديلات “هوندا سيتي 2011″، على أن تشمل النحو التالي:

هوندا سيتي 2012

تعرض سيارات هوندا سيتي المستعملة – موديل 2012 – على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 160 و180 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هوندا سيتي 2012، على أن النحو التالي:

هوندا سيتي 2013

قدرت أسعار سيارات هوندا سيتي المستعملة – موديل 2013 – على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة 200 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “هوندا سيتي 2013″، على أن النحو التالي:

هوندا سيتي 2014

تباع طرازات هوندا سيتي المستعملة – موديل 2014 – على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 190 و250 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “هوندا سيتي 2014″، على أن النحو التالي:

هوندا سيتي 2016

تعرض طرازات هوندا سيتى المستعملة – موديل 2016 – على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بين 200 و240 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “هوندا سيتي 2016” على النحو التالي:

ينتمي طراز «هوندا سيتي» لفئة السيارات السيدان، المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة “CVT” سداسي السرعات أتوماتيك.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى على حسب العوامل التالية “حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة”.