أسعار السيارات المستعملة.. «ميتسوبيشي لانسر» تبدأ من 100 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2018

تنشر بوابة “المال” أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة المتداولة على بعض منصات التسويق والبيع الإلكترونى، موديلات 2014 حتى 2018.

تختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية “سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات المزودة بالفئات المطروحة فى السوق المحلية”.

ميتسوبيشي لانسر 2014

تتداول سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة- موديل 2014- على مواقع التسويق والبيع الالكترونى، بأسعار تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2014” بعدة حالات مختلفة على أن النحو التالى:



ميتسوبيشي لانسر 2015

تراوحت أسعار سيارات ميتسوبيشي لانسر المستعملة- موديل 2015- على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بقيمة تتداول بين 100 و230 ألف جنيه.

وتتداول الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2015” على أن النحو التالى:



ميتسوبيشى لانسر 2016

تعرض طرازات ميتسوبيشى لانسر المستعملة- موديل 2016- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 180 و260 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المعروضة من “ميتسوبيشي لانسر 2016” بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



ميتسوبيشي لانسر 2017

تتداول طرازات ميتسوبيشي لانسر المستعملة- موديل 2017- من جانب مجموعة من المستهلكين على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 190 و270 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “ميتسوبيشي لانسر 2017” على أن النحو التالى:





ميتسوبيشي لانسر 2018

تعرض طرازات ميتسوبيشي لانسر المستعملة- موديل 2018 على مواقع البيع الإلكتروني، بأسعار تتراوح بين 200 و290 ألف جنيه.

وتتداول الموديلات المعروضة من “ميتسوبيشى لانسر 2018” بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



وينتمى طراز “ميتسوبيشي لانسر” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 117 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 154 نيوتن/ متر.