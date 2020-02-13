أسعار السيارات المستعملة.. «لادا جرنتا» تبدأ من 70 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات لادا جرنتا المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني من جانب مجموعة من المستهلكين، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، والتى تراوحت بين 70 و157 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

ويشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى في السوق المحلية لعدة عوامل رئيسية ومن بينها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، ومدة سريان تراخيص المركبة، وغيرها».

أسعار سيارات لادا جرنتا المستعملة

تراوحت أسعار سيارات لادا جرنتا المستعملة موديل 2015 المتداولة على منصات التسويق الإلكترونى، بين 90 و119 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل بعض حالات طرازات لادا جرنتا المستعمة موديل 2015، على النحو التالى

لادا جرنتا 2015

لادا جرنتا 2015

سعر لادا جرنتا موديل 2016

تباع سيارات لادا جرنتا المستعملة موديل 2016 المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 70 و144 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات طرازات لادا جرنتا المستعملة موديل 2016، على النحو التالى

لادا جرنتا 2016

لادا جرنتا 2016

أسعار سيارات لادا جرنتا موديل 2017

تراوحت أسعار سيارات لادا جرنتا المستعملة موديل 2017 المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، بين 95 و157 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل بعض حالات طرازات لادا جرنتا المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

لادا جرنتا 2017

لادا جرنتا 2017

سعر لادا جرنتا مستعملة 2018

تعرض طرازات لادا جرنتا المستعملة موديل 2018، المتداولة على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 108 و140 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات السيارات المستعملة لادا جرنتا موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

لادا جرنتا 2018

لادا جرنتا 2018

أسعار لادا جرنتا مستعملة 2019

تراوحت أسعار طرازات لادا جرنتا المستعملة المعروضة على بعض منصات التسويق الإلكتروني من جانب المستهلكين، بين 110 و150 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية بعض حالات طرازات لادا جرنتا المستعملمة موديل 2019، على النحو التالى

لادا جرنتا 2019