أسعار السيارات المستعملة.. كيا كارينز 2015 تبدأ من 237 ألف جنيه

تبدأ أسعار السيارات المستعملة لموديل كيا كارينز 2015 من مستوى 237 ألف جنيه؛ وفق ما تكشف عنه البيانات المتاحة على بعض المواقع المتخصصة في تسويق السيارات؛ مع العلم بأن السعر النهائي للبيع يتوقف على عدة عوامل؛ أبرزها ما تسفر عنه النقاشات بين البائعين والعملاء الراغبين في الشراء؛ مع تأكيد بعض الخبراء احتمال وجود مبالغات في تقدير الأسعار من قِبل العارضين، خاصة مع ندرة المعروض من بعض الموديلات بسبب الأزمة التي تعانيها سوق السيارات المصرية على خلفية محدودية عمليات التوريد من قِبل الشركات العالمية بسبب أزمة كورونا والنقص الحاد في المعروض، وهي أزمة تعاني منها صناعة السيارات العالمية أيضًا.

مواصفات السيارة الأرخص

وفق ما جاء بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلان أسعار السيارات المستعملة وتسويقها؛ عرض أحد المعلنين سيارة كيا كارينز 2015 بسعر 237 ألف جنيه، وهو أقل سعر مسجل لهذا الموديل.

وجاء في الإعلان أن السيارة قطعت مسافة تتجاوز 200 ألف كيلومتر، وهي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

أوضح المعلن أن السيارة تنتمي للفئة الثانية، وهي “فابريكا بالكامل عدا اكصادمين رافرفين وعتب”.

يضيف أن رخصة السيارة سارية لمدة ثلاث سنوات، وهي باسم المالك الأول.

350 ألف جنيه أعلى أسعار السيارات المستعملة كارينز 2015

بلغ أعلى سعر معلن عنه بقائمة أسعار السيارات المستعملة والمتضمنة في أحد مواقع التسويق الإلكتروني لموديل كيا كارينز 2015 نحو 350 ألف جنيه.

ووفق الإعلان؛ فإن السيارة قطعت مسافة تتراوح بين 40 و50 ألف كيلومتر، ويصنفها المعلن على أنها ” كسر زيرو، وزجاج فاميه، دهان رش المصنع، اللون (فيراني) فبريكة برة وجوة”.

وبالسيارة نظام فرامل ABS وتكييف ووسائد هوائية وتنبيه/ نظام مضاد للسرقة وراديو إف إم ومدخل aux أوديو وبلوتوث.

وبالسيارة كذلك فوانيس شبورة ومقاعد جلد ومثبت سرعة وعجلات للطرق الوعرة وسنتر لوك ومقاعد كهربائية وزجاج كهربائي وشاحن يو اس بي.