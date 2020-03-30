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أسعار السيارات المستعملة.. «كيا كارنز» تبدأ من 175 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2017
المال - خاص 12:34 م, الأثنين, 30 مارس 20 12:34 م, الأثنين, 30 مارس 20

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تراوحت أسعار سيارات كيا كارنز المستعملة المتداولة على مواقع التسويق الإلكتروني ومنها “أوليكس،وكونتكت كار”، بين 175 و390 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2017.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعوامل رئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار كيا كارنز

قدرت أسعار سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2013، المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 175 و287 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا كارنز موديل 2013، على أن تشمل النحو التالي:

كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة

سيارات كيا كارنز 2014

تعرض سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2014 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 210 و390 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا كارنز موديل 2014، على أن تتضمن النحو التالي:

كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة

كيا كارنز موديل 2015

تراوحت أسعار سيارات كيا كارنز موديل 2015 على منصات التسويق الإلكتروني، بين 233 و355 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا كارنز موديل 2015، على أن تشمل النحو التالي:

كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة

أسعار كيا كارنز المستعملة

تباع سيارات كيا كارنز المستعملة موديل 2016 المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 251 و355 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات كيا كارنز موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة

كيا كارنز مستعملة 2017

قدرت أسعار سيارات كيا كارنز موديل 2017 المتداولة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 290 و390 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طراز كيا كارنز مستعملة موديل 2017،:

كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة
كيا كارنز مستعملة

مواصفات كيا كارنز

وينتمى طراز كيا سول لفئة السيارات الرياضية متعددة الاغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 135 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، فإن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك «كيا سول» من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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