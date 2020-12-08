أسعار السيارات المستعملة.. «كيا سيراتو» تبدأ من 160 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2020

تنشر بوابة «المال» أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكترونى من موديلات 2015 حتى 2020.

تختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى للعوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات والكماليات المزودة بالفئات المطروحة في السوق المحلية».

كيا سيراتو 2015

تراوحت أسعار طرازات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2015- على مواقع التسويق الإلكترونى، بأسعار يتراوح بين 160 و235 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المعروضة من “كيا سيراتو 2015” بعدة حالات مختلفة على أن النحو أن التالى:



كيا سيراتو 2016

تعرض سيارات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2016- على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 183 و270 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “كيا سيراتو 2016″، على أن النحو التالى:



كيا سيراتو 2017

تتداول طرازات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2017- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 225 و285 ألف جنيه.

وتتواجد الموديلات المعروضة من “كيا سيراتو 2017” بعدة حالات مختلفة على أن تشمل النحو التالى:



كيا سيراتو 2018

تراوحت أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2018-، المتداولة على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بقيمة تتداول بين 225 و300 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “كيا سيراتو 2018″، على أن النحو التالى:



كيا سيراتو 2019

تتداول أسعار سيارات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2019-، من جانب المستهلكين على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 280 و320 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المتداولة من “كيا سيراتو 2019″، بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



كيا سيراتو 2020

تعرض طرازات كيا سيراتو المستعملة- موديل 2020- على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بأسعار تتراوح بين 293 و325 ألف جنيه.