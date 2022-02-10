أسعار السيارات المستعملة.. كيا سيراتو 2015 تتراوح بين 275 و375 ألف جنيه

تبدأ أسعار السيارات المستعملة كيا سيراتو 2020 من مستوى 275 ألف جنيه

تتراوح أسعار السيارات المستعملة لطراز كيا سيراتو موديل 2020 بين 275 و375 ألف جنيه؛ وفقًا لإعلانات البيع المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السيارات؛ ويرجع التفاوت في السعر إلى عدد من العوامل أبرزها حالة السيارة وفئتها والمواصفات المتاحة بها.

275 جنيه أقل أسعار السيارات المستعملة لسيراتو

تبدأ أسعار السيارات المستعملة لموديل كيا سيراتو 2020 من مستوى 275 ألف جنيه.

وتضمن الإعلان عن بيع السيارة أنها قطعت مسافة تتراوح بين 160 و180 ألف كيلو متر.

وزودت السيارة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي، وبها: تكييف، ومدخل aux اوديو وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وشاحن يو اس بي”.

وبالسيارة أيضًا: مرايا كهربائية ومقاعد جلد، وفوانيس شبورة، ووراديو إف إم، ونظام مضاد للسرقة.

275 ألف جنيه أعلى سعر

وتكشف أسعار السيارات المستعملة لطراز كيا سيراتو موديل 2020؛ أن أعلى سعر مسجل هو 375 ألف جنيه؛ وفقًا لأحد مواقع التسويق الإلكتروني للسيارات.

ويتعلق هذا السعر بسيارة كيا سيراتو، أعلى فئة؛ وفق ما ورد بإعلان البيع الخاص بها.

وتحمل السيارة محرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سي سي، وتنتمي لفئة السيارات السيدان المزودة بناقل سرعات أوتوماتيك.

وقد قطعت السيارة مسافة تقارب 63 ألف كيلو متر، ولونها نبيتي.

لكن المعلن أشار إلى أنه يجري الصيانات الدورية للسيارات خارج التوكيل.

وتشير آراء خبراء السوق إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الراهنة على خلفية نقص المعروض في ظل تراجع عمليات الاستبدال والتجديد.

والسبب وراء هذا التراجع هو نقص المعروض من السيارات الزيرو بسبب العجز في عمليات التوريد من جانب الشركات العالمية التي تعاني من إغلاق خطوط الانتاج.

وأغلقت هذه الشركات خطوط انتاجها بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي تضرب صناعة السيارات العالمية كجزء من تداعيات وباء كورونا الاقتصادية على العالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت سوق السيارات زيادة في المعروض من السيارات الجديدة بشكل أدى إلى تراجع الأوفر برايس على بعض السيارات أو اختفائه.