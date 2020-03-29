أسعار السيارات المستعملة.. «كيا سول» تبدأ من 220 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2018

رصدت “المال” أسعار سيارات كيا سول المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين على مواقع البيع والتسويق الإلكتروني ومنها “كونتكت كار، وأوليكس”، بقيمة تتراوح بين 220 و325 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2018.

جدير بالذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لعوامل رئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار كيا سول

تراوحت أسعار سيارات كيا سول المستعملة موديل 2014، المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني بين 240 إلى 265 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا سول المستعمة موديل 2014، على أن تتضمن النحو التالي :

سعر كيا سول مستعملة 2015

وتعرض سيارات كيا سول المستعملة موديل 2015 على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 239 و315 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات “كيا سول” المستعملة موديل 2015، على أن تشمل النحو التالي:

أسعار كيا سول موديل 2016

تباع سيارات كيا سول المستعملة موديل 2016 على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 220 إلى 320 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى تفاصيل طرازات “كيا سول” المستعمة موديل 2016، على أن تتضمن التالي :

كيا سول المستعملة 2017

قدرت أسعار سيارات “كيا سول” المستعملة موديل 2017 المعروضة على منصات التسويق الإلكتروني، بين 275 إلى 325 ألف جنيه.

وتبين الحالات التالية تفاصيل طرازات كيا سول المستعملة موديل 2017، على أن تشمل :

كيا سول مستعملة موديل 2018

قدرت طرازات “كيا سول” المستعملة موديل 2018 المتداولة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 325 ألف جنيه.

وتوضح الحالة التالية تفاصيل «كيا سول» المستعملة موديل 2018، على تتضمن النحو التالي:

مواصفات كيا سول

وينتمى طراز «كيا سول» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 124 “حصانا”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وبحسب البيانات المعلنة عن «كيا»، فإن السيارة تعتمد على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11 ثانية.