أسعار السيارات المستعملة .. كيا سبورتاج 2020 تبدأ من 420 ألف جنيه

تبدأ أسعار السيارات المستعملة لموديل كيا سبورتاج 2020 من مستوى 420 ألف جنيه؛ وفق ما تكشف عنه البيانات المتاحة على بعض المواقع المتخصصة في تسويق السيارات؛ مع العلم أن السعر النهائي للبيع يتوقف على عدة عوامل أبرزها ما تسفر عنه النقاشات بين البائعين والعملاء الراغبين في الشراء؛ مع تأكيد بعض الخبراء احتمال وجود مبالغات في تقدير الأسعار من قبل العارضين خاصة مع ندرة المعروض من بعض الموديلات بسبب الأزمة التي تعانيها سوق السيارات المصرية على خلفية محدودية عمليات التوريد من قبل الشركات العالمية بسبب أزمة كورونا والنقص الحاد في المعروض، وهي أزمة تعاني منها صناعة السيارات العالمية أيضًا.

مواصفات أرخص سيارة

وفق ما جاء بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلان أسعار السيارات المستعملة وتسويقها؛ عرض أحد المعلنين سيارة كيا سبورتاج 2020 بسعر 420 ألف جنيه، وهو أقل سعر مسجل لهذا الموديل.

وجاء في الأعلان أن السيارة “فابريكة بالكامل وقطعت مسافة تتراوح بين 60 و70 ألف كيلو متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

أضاف الإعلان أن السيارة بها نظاو فرامل ABS و تكييف وسائد هوائية راديو اف ام مدخل aux اوديو ومقاعد جلد وسنتر لوك وباور ستيرنج.

وبالسيارة أيضًا زجاج كهربائي وشاحن يو اس بي.

565 ألف جنيه أعلى أسعار السيارات المستعملة سبورتاج 2020

بلغ أعلى سعر معلن عنه بقائمة أسعار السيارات المستعملة والمتضمنة في أحد مواقع التسويق الإلكتروني لموديل كيا سبورتاج 2020 نحو 565 ألف جنيه.

ووفق الإعلان؛ فإن المسافة التي قطعتها السيارة لا تتجاوز 10 آلاف كيلو متر، ويوضح المعلن أن السيارة ” أعلى فئة”.

والسيارة مزودة بمحرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.

وبالسيارة ٨ وسائد هوائية وشنطة وكراسى كهرباء فرش جلد جملى”

وتجدر الإشارة إلى ضرورة فحص السيارات جيدًا والتأكد من صدق المعلنين خاصة فيما يتعلق بالمواصفات الفنية للسيارات.

ويؤكد خبراء في سوق السيارات أن الفترة الراهنة تشهد مبالغة في تسعير السيارات من قبل الملاك مستغلين شح المعروض.