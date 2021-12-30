أسعار السيارات المستعملة .. فيات تيبو 2018 تبدأ من 218 ألف جنيه

تبدأ أسعار السيارات المستعملة لموديل فيات تيبو 2018 من مستوى 213 ألف جنيه؛ وفق ما تكشف عنه البيانات المتاحة على بعض المواقع المتخصصة في تسويق السيارات مع العلم أن السعر النهائي للبيع يتوقف على ما تسفر عنه النقاشات بين البائعين والعملاء الراغبين في الشراء؛ مع تأكيد بعض الخبراء احتمال وجود مبالغات في تقدير الأسعار من قبل العارضين خاصة مع ندرة المعروض من بعض الموديلات بسبب الأزمة التي تعانيها سوق السيارات المصرية على خلفية محدودية عمليات التوريد من قبل الشركات العالمية بسبب أزمة كورونا والنقص الحاد في المعروض، وهي أزمة تعاني منها صناعة السيارات العالمية أيضًا.

مواصفات السيارات الأرخص

وفق ما جاء بأحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في إعلان أسعار السيارات المستعملة وتسويقها؛ عرض أحد المعلنين سيارة فيات تيبو 2018 بسعر 218 ألف جنيه، وهو أقل سعر مسجل لهذا الموديل.

وأوضح المعلن أن السيارة “فابريكا بالداخل والخارج ماعدا جانبين”، وتم إجراء الصيانات بالكامل في التوكيل.

يضيف الإعلان أنه “تم رش جانبي السيارة في التوكيل نتيجة خدوش ولا تحتاج الي اي مصاريف”.

أوضح المعلن أن حالة العفشة والمحرك والفتيس ممتازة، وأن للسيارة رخصه باسم المالك لا زالت سارية لمدة 8 شهور.

وقد قطعت السيارة مسافة تتراوح بين 100 و120 ألف كيلو متر، وتنتمي لفئة السيارات السيدان وبها ناقل حركة أوتوماتيك ومحرك سعته اللترية 1600 سي سي.

275 ألف جنيه أعلى أسعار السيارات المستعملة تيبو 2018

بلغ أعلى سعر معلن عنه بقائمة أسعار السيارات المستعملة والمتضمنة في أحد مواقع التسويق الإلكتروني لموديل فيات تيبو 2018 نحو 275 الف جنيه.

والسيارة “فبريكه بره وجوه والسعر قابل للتفاوض البسيط بها جميع الكماليات؛ وفق الإعلان.

ويضيف المعلن أن المسافة التي قطعتها السيارة لا تتجاوز 10 آلاف كيلو متر.

وهي تنتمي لفئة السيارات السيدان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك ومحرك سعته اللتريبة 1600 سي سي.

ويؤكد خبراء في سوق السيارات أن الفترة الراهنة تشهد مبالغة في تسعير السيارات من قبل الملاك مستغلين شح المعروض.