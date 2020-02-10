أسعار السيارات المستعملة.. «شيفروليه سبارك» تبدأ من 67 ألف جنيه

من موديلات 2008 حتى 2012

تراوحت أسعار سيارات شيفروليه سبارك المستعملة المتداولة على بعض منصات التسويق الإلكترونى، ومنها «كونتكت كار، وأوليكس»، بين 67 و100 ألف جنيه من موديلات 2008 حتى 2012 داخل السوق المحلية.

وتتباين أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى فى السوق االمحلية لعدة عوامل ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، ومدة رخصة المركبة، وغيرها».

أسعار شيفروليه سبارك المستعملة

تعرض سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2008 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 67 و85 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل بعض حالات سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2008، على النحو التالى

شيفروليه سبارك موديل 2008

شيفروليه سبارك موديل 2008

سعر شيفروليه سبارك موديل 2009

تباع سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2009 على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر تصل إلى 70 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات سيارات شيفروليه سبارك المستعمة موديل 2009، على أن تشمل النحو التالى

شيفروليه سبارك موديل 2009

سعر شيفروليه سبارك مستعملة 2010

تتوافر سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2010، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 75 و84 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل البيانات بعض حالات السيارات المستعملة شيفروليه سبارك موديل 2010، على أن تشمل النحو التالى

شيفروليه سبارك موديل 2010

شيفروليه سبارك موديل 2010

سعر شيفروليه سبارك موديل 2011

تتوافر سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2011 على مواقع التسويق الإلكترونى من جانب المستهلكين، بسعر يتراوح بين 78 و82 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2011، على النحو التالي

شيفروليه سبارك موديل 2011

شيفروليه سبارك موديل 2011

سعر شيفروليه سبارك 2012

تباع سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2012، المعروضة على مواقع التسويق الإلكترونى، بقيمة تتراوح بين 97 و100 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات شيفروليه سبارك المستعملة موديل 2012، على النحو التالى