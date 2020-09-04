أسعار السيارات المستعملة.. «شيري انفي» تبدأ من 70 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2019

تراوحت أسعار سيارات شيري انفي المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وكونتكت كار، وأوليكس»، بقيمة تدور بين 70 و160 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2019.

ويُشار إلى أن أسعار السيارات المستعملة المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني من مركبة لأخرى للعوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار شيري انفي المستعملة

تعرض سيارات شيري انفي المستعملة- موديل 2014- على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة بلغت 105 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيري انفي 2014″، على النحو التالي:

شيري انفي 2015

تراوحت أسعار سيارات شيري انفى المستعملة- موديل 2015- المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تدور بين 87 و105 آلاف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة على موديلات “شيري انفي 2015” على النحو التالي:

شيري انفي 2017

تباع سيارات شيري انفي المستعملة- موديل 2017- المعروضة على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 95 و135 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “شيري انفي 2017” على النحو التالي:

شيري انفي موديل 2018

تعرض سيارات شيري انفي المستعملة- موديل 2018- على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 115 و160 ألف جنيه.

ووتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “شيري إنفي 2018” على النحو التالي:

شيري انفي موديل 2019

تراوحت أسعار سيارات شيرى إنفى المستعملة- موديل 2019- على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تدور بين 140 و148 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات من موديلات “شيري إنفي 2019” على النحو التالي:

يُذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لعوامل من بينها “حالة السيارة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة”.