أسعار السيارات المستعملة.. سوزوكي ارتيجا تبدأ من 170 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

تتبعت “المال” أسعار سيارات سوزوكي ارتيجا المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، ومن أبرزها “أوليكس،وكونتكت كار”، وتراوحت بين 170 و260 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019.

وتتباين أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لأسباب تتعلق بمجموعة من العوامل الرئيسية ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سوزوكي ارتيجا

تراوحت أسعار سيارات سوزوكي ارتيجيا المستعملة موديل 2015، المعروضة من جانب المستهلكين على منصات البيع الإلكتروني، بين 180 و250 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات سوزوكي ارتيجا المستعمة موديل 2015:

سوزوكي ارتيجا مستعملة

تعرض سيارات سوزوكي ارتيجا المستعملة موديل 2016 على مواقع التسوق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 170 و230 ألف جنيه.

وتشير الحالات التالية إلى بيانات سيارات سوزوكي ارتيجا المستعمة موديل 2016:

أسعار سوزوكي ارتيجا المستعملة

تباع سيارات سوزوكي ارتيجا المستعملة موديل 2017 المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 260 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية تفاصيل سيارات سوزوكي ارتيجا المستعمة موديل 2019:

مواصفات سوزوكي ارتيجا

ينتمي طراز سوزوكي ارتيجا لفئة السيارات متعددة الأغراض «mpv»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليولد قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن / متر، بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

وبحسب البيانات المعلنة عن “سوزوكي” فإن السيارة تعتمد على منظومة الجر الامامى التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 13.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الابعاد الخارجية

الطول 4265 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 135 لتر