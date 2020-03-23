أسعار السيارات المستعملة.. سكودا رابيد تبدأ من 150 ألف جنيه

من موديلات 2013 حتى 2018

تراوحت أسعار سيارات سكودا رابيد المستعملة المعروضة على بعض منصات البيع الإلكتروني، ومن أبرزها «كونتكت كار، وأوليكس»، بين 150 و278 ألف جنيه من موديلات 2013 حتى 2018.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى في السوق المحلية لأسباب تتعلق بمجموعة من العوامل منها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سكودا رابيد

تباع سيارات سكودا رابيد المستعملة موديل 2013، على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تراوح بين 150 و240 ألف جنيه.

وتشير التفاصيل التالية إلى تفاصيل حالات من طرازات “سكودا رابيد” المستعمة موديل 2013، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر سكودا رابيد موديل 2014

تعرض طرازات سكودا رابيد المستعملة موديل 2014 المتداولة على منصات البيع الإلكتروني، بسعر يصل إلى 195 ألف جنيه.

وتوضح الحالة التالية تفاصيل طرازات سكودا رابيد المستعمة موديل 2014، على أن تشمل النحو التالي:

أسعار سكودا رابيد في مصر

قدرت أسعار سيارات سكودا رابيد المستعملة موديل 2015 المعروضة من جانب المستهلكين على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 180 و250 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية حالات من طرازات سكودا رابيد المستعمة موديل 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

سعر سكودا رابيد مستعملة 2016

تباع طرازات سكودا رابيد المستعملة موديل 2016، المتداولة على منصات التسويق الإلكتروني، نحو 220 ألف جنيه.

وتوضح الحالات التالية بيانات طرازات سكودا رابيد المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالي:

سيارات سكودا رابيد المستعملة

تباع طرازات طرازات سكودا رابيد المستعملة موديل 2018 المعروضة على مواقع البيع الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 260 و278 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل حالات طرازات سكودا رابيد المستعملة موديل 2018، على أن تتضمن النحو التالي:

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى للعوامل المذكورة سابقًا وهي «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة، وغيرها».