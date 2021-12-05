أسعار السيارات المستعملة .. رينو لوجان 2015 تبدأ من 100 ألف جنيه

تتباين أسعار السيارات المستعملة لطراز رينو لوجان 2015 لتبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 165 ألف جنيه

تتراوح أسعار السيارات المستعملة لطراز رينو لوجان موديل 2015 بين 100 ألف جنيه و165 ألفًا؛ وفقًا لإعلانات البيع المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السيارات؛ مع العلم أن التفاوت في السعر متوقف على عدد من العوامل أبرزها حالة السيارة وفئتها والمواصفات المتاحة بها.

100 ألف جنيه أقل أسعار السيارات المستعملة لوجان 2015

أقل سعر متاح للسيارة هو 100 ألف، وذلك فئة المانيوال، عداد ١٩٥ الف.

وجاء بإعلان السيارة “رشه بره بالكامل، ودواخل سليمة، خبطه بسيطة في الشنطة وخبطة بسيطه في القايم”

وأردف صاحب الإعلان “تم الاصلاح مطلوب ١٠٠ الف رخصه سنتين ونص باسم المالك”؛ وفق ما جاء بالموقع المتخصص في أسعار السيارات المستعملة .

والسيارة مزودة بجنوط ١٦، وصالون جلد كامل فاخر، كاست شاشه ٧ بوصة، وتم تعديل الفوانيس الأمامية ٤ رنجات ليد”.

وزودت السيارة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي، وبها: تكييف، ووسائد هوائية، ومدخل aux اوديو بلوتوث، وفوانيس شبورة، ومقاعد جلد، وعجلات للطرق الوعرة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس.

165 ألف جنيه أعلى سعر لرينو لوجان 2015

وتكشف أسعار السيارات المستعملة لطراز رينو لوجان موديل 2015؛ أن أعلى سعر مسجل للمعروض هو 165 ألف جنيه.

ويتعلق هذا السعر بأعلى فئة أتوماتيك للسيارة، وهي فابريكة بالكامل، ومزودة بوسادتين هوائيتين، وزجاج كهربائي، كما تم تجديد الإطارات والبطارية.

وتحمل السيارة محرك تصل سعته اللترية إلى 1600 سي سي، وبها: تكييف، وراديو اف ام، ومدخل aux اوديو، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، ومرايا كهربائية، وباور ستيرنج، وشاحن يو اس بي.

ورخصة السيارة سارية لسنتين، وقد قطعت منذ تشغيلها الأول مسافة 37 الف كيلو، وتم اجراء كامل الصيانات بالشركة.