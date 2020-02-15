أسعار السيارات المستعملة.. «رينو كادجار» تبدأ من 280 ألف جنيه

من موديلات 2016 حتى 2020.

تراوحت أسعار سيارات رينو كادجار المستعملة المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، منها «أوليكس، كونتكت كار»، بين 280 و420 ألف جنيه من موديلات 2016 حتى 2020 داخل السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل، منها «حالة المركبة، سنة الموديل، عدد الكيلومترات التى قطعتها، المدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار رينو كادجار المستعملة

تعرض سيارات رينو كادجار المستعملة موديل 2016، المتداولة على بعض منصات التسويق الإلكترونى من جانب مجموعة من المستهلكين، بقيمة 340 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل حالات بعض سيارات “رينو كادجار” المستعمة موديل 2016، على النحو التالي:

رينو كادجار 2016

سعر رينو كادجار موديل 2017

تعرض سيارات رينو كادجار المستعملة موديل 2016، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 290 و400 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات طرازات رينو كادجار المستعملة موديل 2017، على النحو التالي:

رينو كادجار 2017

سعر رينو كادجار موديل 2018

تباع سيارات رينو كادجار المستعملة موديل 2018، المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 295 و405 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية بعض حالات طرازات رينو كادجار المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالي:

رينو كادجار 2018

رينو كادجار 2018

سعر رينو كادجار المستعملة 2019

تراوحت أسعار سيارات رينو كادجار المستعملة موديل 2019، المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني من جانب مجموعة من المستهلكين بين 350 و428 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل بعض حالات طرازات رينو كادجار المستعمة موديل 2019، على أن تشمل النحو التالي:

رينو كادجار 2019

سعر رينو كادجار مستعملة 2020

تعرض سيارات رينو داستر المستعملة موديل 2019، على بعض منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 444 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات السيارات المستعملة رينو كادجار موديل 2020، على أن تشمل النحو التالي: