أسعار السيارات المستعملة.. «دايهاتسو تيريوس» تبدأ من 150 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، منها «كونتكت كار،وأوليكس»، بين 150 و320 ألف جنيه من موديلات 2009 حتى 2016.

ومن المعروف أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى في السوق المحلية، لعدة عوامل منها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار دايهاتسو تيريوس المستعملة

تعرض سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2009، المعروضة على بعض منصات التسويق الإلكتروني من جانب مجموعة من المستهلكين، بقيمة تتراوح بين 150 و240 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعمة موديل 2009، على أن تشمل النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2009

دايهاتسو تيريوس 2009

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2010

تباع سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2010 على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 170 و270 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2010، على أن تتضمن النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2010

دايهاتسو تيريوس 2010

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2011

تراوحت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2011 المتعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 180 و265 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعمة موديل 2001، على أن تشمل النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2011

دايهاتسو تيريوس 2011

سعر دايهاتسو تيريوس المستعملة 2012

قدرت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2012، المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 180 و250 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعمة موديل 2012، على أن تتضمن النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2012

دايهاتسو تيريوس 2012

سعر دايهاتسو تيريوس مستعملة 2013

تعرض سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2013، على بعض منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 210 و320 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل حالات من سيارات سيارات دايهاتسو تيريوس موديل 2013، على أن تتضمن النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2013

دايهاتسو تيريوس 2013

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2014

تباع سيارات دايهاتسو تيريوس موديل المستعملة موديل 2014 المعروضة على بعض مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2014، على أن تشمل النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2014

دايهاتسو تيريوس 2014

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2015

تراوحت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2015 المتداولة على بعض المنصات الإلكترونية من جانب المستهلكين، بين 215 و274 ألف جنيه.

وتشير البيانات التالية إلى تفاصيل حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2015، على أن تتضمن النحو التالي:

دايهاتسو تيريوس 2015

دايهاتسو تيريوس 2015

دايهاتسو تيريوس 2015

سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2016

قدرت أسعار سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2016 المستعملة المعروضة على موقاع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 225 و350 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل حالات من سيارات دايهاتسو تيريوس المستعملة موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي: