أسعار السيارات المستعملة.. تويوتا ياريس تبدأ من 170 ألف جنيه

من موديلات 2014 حتى 2018

تراوحت أسعار سيارات تويوتا ياريس المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «كونتكت كار، وأوليكس»، بين 170 و 310 ألف جنيه من موديلات 2014 حتى 2018 في السوق المحلية.

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية ومن بينها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها”.

أسعار تويوتا ياريس المستعملة

تباع سيارات تويوتا ياريس المستعملة موديل 2014، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 170 و310 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتبين البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات تويوتا ياريس المستعمة موديل 2014، على النحو التالى

سعر تويوتا ياريس موديل 2015

تعرض سيارات تويوتا ياريس المستعملة موديل 2015، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 150 و260 ألف جنيه من جانب المستهلكين.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات سيارات تويوتا ياريس المستعمة موديل 2015، على النحو التالى

تويوتا ياريس 2015

تويوتا ياريس 2015

سعر تويوتا ياريس مستعملة 2016

تتوافر سيارات تويوتا ياريس المستعملة موديل 2016 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 205 و298 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات سيارات تويوتا ياريس المستعمة موديل 2016، على أن تشمل النحو التالى

تويوتا ياريس 2016

تويوتا ياريس 2016

أسعار تويوتا ياريس موديل 2017

تعرض سيارات تويوتا ياريس المستعملة موديل 2017، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 280 و305 ألف جنيه من جانب مجموعة من المستهلكين.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات تويوتا ياريس المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

تويوتا ياريس 2017

تويوتا ياريس 2017

أسعار السيارات المستعملة تويوتا ياريس موديل 2018

تباع سيارات تويوتا ياريس المستعملة موديل 2018، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 310 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة تويوتا ياريس موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

تويوتا ياريس 2018

يشار إلى أسعار السيارات المستعملة تختلف من فئة لأخرى لعدة عوامل من بينها “حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة”.