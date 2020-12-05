أسعار السيارات المستعملة.. «تويوتا كورولا» تبدأ من 122 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2020

رصدت بوابة «المال» أسعار سيارات تويوتا كورولا المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات التسويق والبيع الإلكترونى من موديلات 2015 حتى 2020.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تختلف من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات المزودة بالفئات المطروحة فى السوق المحلية».

تويوتا كورولا 2015

تتداول سيارات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2015- على مواقع البيع التسويق الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 122 و265 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المعروضة من “تويوتا كورولا 2015” بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



تويوتا كورولا 2016

تراوحت أسعار سيارات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2016- المعروضة من جانب المسهلكين على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بقيمة تتداول بين 260 و285 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من موديلات “تويوتا كورولا 2016″، على النحو التالى:

تويوتا كورولا 2017

تعرض طرازات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2017- على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 260 و300 ألف جنيه.

وتتداول الموديلات المعروضة من “تويوتا كورولا 2017” بعدة حالات مختلفة على أن تشمل النحو التالى:



تويوتا كورولا 2018

تتداول طرازات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2018- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 285 و350 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من موديلات “تويوتا كورولا 2018″، على أن تتضمن النحو التالى:



تويوتا كورولا 2019

تراوحت أسعار سيارات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2019- المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تتداول بين 290 و370 ألف جنيه.

وتعرض الموديلات المتداولة من “تويوتا كورولا 2019″، بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



تويوتا كورولا 2020

تعرض طرازات تويوتا كورولا المستعملة- موديل 2020- على مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، بأسعار تتراوح بين 295 و400 ألف جنيه.