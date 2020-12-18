أسعار السيارات المستعملة .. «بي واي دي F3» تبدأ من 80 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2020

تنشر بوابة «المال» أسعار سيارات «بي واي دي F3» المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض منصات البيع والتسويق الإلكترونى، من موديلات 2015 حتى 2020 في السوق المحلية.

وتختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل التالية ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، والتجهيزات والكماليات المزودة بالفئات المطروحة فى السوق المحلية».

أسعار بي واي دي F3 المستعملة

تعرض سيارات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2015- على مواقع البيع والتسويق الإلكترونى، بسعر تتداول بين 80 و 130 ألف جنيه.

وتتوافر الموديلات المعروضة من “بي واي دي F3” بعدة حالات مختلفة على النحو التالى:



بي واي دي F3 موديل 2016

تراوحت أسعار سيارات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2016- المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق والبيع الإلكترونى، بقيمة تتداول بين 95 و145 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “بي واي دي F3” على أن النحو التالى:



بي واي دي F3 موديل2017

تتداول طرازات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2017- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بأسعار تتراوح بين 105 و138 ألف جنيه.

وتعرض الموديلات المتداولة من “بي واي دي F3” بعدة حالات مختلفة على أن النحو التالى:



بي واي دي F3 موديل 2018

تعرض طرازات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2018- على مواقع التسويق والبيع الإلكترونى، بقيمة تتداول بين 110 و150 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من موديلات “بي واي دي F3” على أن النحو التالى:



بي واي دي F3 موديل 2019

تراوحت أسعار سيارات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2019- المعروضة من جانب المستهلكين على منصات البيع الالكتروني، بقيمة تتداول بين 125 و165 ألف جنيه.

وتتواجد الموديلات المعروضة من “بي واي دي F3” بعدة حالات مختلفة على أن النحو التالى:



بي واي دي موديل 2020

تعرض طرازات “بي واي دي F3” المستعملة- موديل 2020- على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بأسعار تتراوح بين 135 و170 ألف جنيه.

وتعرض الحالات المعروضة من موديلات “بي واي دي F3” على النحو التالى:



وينتمى طراز «بي واي دي F3» لفئة السيارات السيدان، التى تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 116 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 154 نيوتن متر.