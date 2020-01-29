أسعار السيارات المستعملة.. بيجو 3008 تبدأ من 260 ألف جنيه

من موديلات 2015 حتى 2019

رصدت “المال” أسعار سيارات بيجو 3008 المستعملة المتداولة على بعض مواقع التسويق الإلكترونى، ومنها «أوليكس، وكونتكت كار»، وتراوحت بين 260 و550 ألف جنيه من موديلات 2015 حتى 2019 داخل السوق المحلية.

ويرجع اختلاف أسعار السيارات المستعملة فى السوق المحلية من مركبة لأخرى لعدة عوامل رئيسية ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار بيجو 3008 المستعملة

تباع سيارات بيجو 3008 المستعملة موديل 2015، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 260 و300 ألف جنيه.

وتوضح البيانات التالية تفاصيل بعض حالات سيارات بيجو 3008 المستعمة موديل 2015، على النحو التالى

بيجو 3008 موديل 2015

بيجو 3008 موديل 2015

أسعار بيجو 3008 موديل 2016

تعرض سيارات بيجو 3008 المستعملة موديل 2016، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 260 و325 ألف جنيه.

وتوضح التفاصيل التالية بعض حالات سيارات بيجو 3008 المستعمة موديل 2016، على النحو التالى

بيجو 3008 موديل 2016

سعر بيجو 3008 موديل 2017

تتوافر سيارات بيجو 3008 المستعملة موديل 2017 على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 290 و385 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية بعض تفاصيل الحالات سيارات بيجو 3008 المستعمة موديل 2017، على أن تشمل النحو التالى

بيجو 3008 موديل 2017

بيجو 3008 موديل 2017

أسعار السيارات المستعملة بيجو 3008 موديل 2018

تعرض سيارات بيجو 3008 المستعملة موديل 2018، على مواقع التسويق الإلكترونى، بسعر يصل إلى 280 ألف جنيه.

وتبين التفاصيل التالية بعض حالات سيارات بيجو 3008 المستعمة موديل 2018، على أن تشمل النحو التالى

بيجو 3008 موديل 2018

سعر بيجو 3008 موديل 2019

تباع سيارات بيجو 3008 المستعملة موديل 2019، على منصات التسويق الإلكترونى، بسعر يتراوح بين 475 و550 ألف جنيه.

وتبين البيانات التالية تفاصيل بعض حالات السيارات المستعملة سيات بيجو 3008، على أن تشمل النحو التالى

بيجو 3008 موديل 2019

بيجو 3008 موديل 2019

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى وذلك على حسب حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة، وغيرها.