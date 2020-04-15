أسعار السيارات المستعملة.. «الفا روميو جوليتا» تبدأ من 390 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات «الفا روميو جوليتا» المستعملة المعروضة من جانب المستهلكين، على مواقع التسويق الإلكتروني، بقيمة تتراوح بين 390 و420 ألف جنيه، من موديلات 2015 حتى 2016.

يذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى لمجموعة من العوامل، ومنها «حالة المركبة، وسنة الموديل، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار الفا روميو جوليتا 2015

تعرض سيارات الفا روميو جوليتا المستعملة موديل 2015 المتداولة على منصات البيع والتسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 390 ألف جنيه.

وجاءت الحالة المعروضة من طرازات الفا روميو جوليتا المستعملة موديل 2015، على النحو التالي:

الفا روميو جوليتا موديل 2016

تباع سيارات «الفا روميو جوليتا» المستعملة موديل 2016 على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يصل إلى 420 ألف جنيه.

وتتوجد الحالة المعروضة من طرازات ألفا روميو جوليتا المستعمة موديل 2016، على أن تتضمن النحو التالي:

مواصفات الفا روميو جوليتا 2020

تقدم سيارات «الفا روميو جوليتا» موديل 2020 الفئة الأولى «F/O» بسعر 389 ألف جنيه، والفئة الثانية «H/L» بنحو 499 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أبريل الحالي.

ينتمى طراز «الفا روميو جوليتا» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400 سي سي تربو، ليولد قوة 170 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن «الفا روميو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 7.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 4.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

واحتوت طرازات الفا روميو جوليتا موديل 2020 على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام إلكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم الإلكترونى ESB”.

ودعمت السيارة بجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وغيرها.