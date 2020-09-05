أسعار السيارات المستعملة.. «اسبيرانزا A113» تبدأ من 45 ألف جنيه

من موديلات 2009 حتى 2014

رصدت “المال” أسعار سيارات «اسبيرانزا A113» المستعملة المتداولة من جانب المستهلكين على بعض مواقع التسويق والبيع الإلكتروني، ومنها «هتلاقي، وكونتكت كار، وأوليكس»، بقيمة تتراوح بين 45 و91 ألف جنيه من موديلات 2009 حتى 2014.

تختلف أسعار السيارات المستعملة من مركبة لأخرى لعدة عوامل ومنها «سنة الموديل، وحالة المركبة، وعدد الكيلومترات التى قطعتها، والمدة الزمنية لرخصة المركبة، وغيرها».

أسعار سيارات «اسبيرانزا A113» المستعملة

تراوحت أسعار سيارات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2009 – على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بقيمة تدور بين 50 و70 ألف جنيه.

وتتوفر الحالات المعروضة من موديلات “اسبيرانزا A113 موديل 2009″، على أن تشمل النحو التالي:

اسبيرانزا A113 موديل 2010

تعرض طرازات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2010 – على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 53 و78 ألف جنيه.

وتتواجد الحالات المعروضة من طرازات “اسبيرانزا A113 موديل 2010” على أن النحو التالي:

اسبيرانزا A113 موديل 2011

تراوحت أسعار سيارات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2011 – المعروضة من جانب المستهلكين على منصات التسويق الإلكتروني، بقيمة تدور بين 60 و80 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات “اسبيرانزا A113 موديل 2011″، على أن النحو التالي:

اسبيرانزا A113 موديل 2012

تعرض سيارات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2011 – على منصات التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 62 و82 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات “اسبيرانزا A113 موديل 2012″، على النحو التالي:

اسبيرانزا A113 موديل 2013

تباع طرازات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2013 – على مواقع التسويق الإلكتروني، بسعر يتراوح بين 70 و85 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المعروضة من طرازات “اسبيرانزا A113 موديل 2013″، على أن النحو التالي:

اسبيرانزا A113 موديل 2014

تعرض طرازات «اسبيرانزا A113» المستعملة – موديل 2014 – على منصات التسويق والبيع الإلكتروني، بسعر يصل إلى 91 ألف جنيه.

وتتوافر الحالات المتداولة من طرازات “اسبيرانزا A113 موديل 2014″، على أن النحو التالي:

ويذكر أن أسعار السيارات المستعملة تتباين من مركبة لأخرى للعوامل التالية «حالة السيارة، وعدد الكيلو مترات التى قطعتها، والمدة الزمنية تراخيص السارية للمركبة».