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أسعار السيارات الفان في مصر خلال رمضان (صور)

تقدم «شيفروليه فان N300» بأسعار تبدأ من 144.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:55 م, الخميس, 6 مايو 21 1:55 م, الخميس, 6 مايو 21

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استقرت أسعار السيارات الفان سعة (7 مقاعد) لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية وهي «شيفروليه، وسوزوكي، وكاري، وفيكتوري»، وذلك استنادًا إلى القوائم السعرية الصادرة عن شركات السيارات، خلال شهر مايو الحالي.

أسعار شيفروليه فان N300 موديل 2022

قدرت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر، أسعار السيارات شيفروليه فان «N300» موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 144.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 145 و950 جنيه فى السوق المحلية.

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وحددت أسعار سيارات شيفروليه الفان «N300» الفئة الكاملة بنحو 170.1 ألف جنيه، خلال الشهر الحالي.

شيفروليه فان

أسعار سيارات سوزكي فان

استقرت أسعار سيارات سوزوكي فان سعة (7 مقاعد)، عند 144 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال شهر رمضان الحالي؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلي للعلامة التجارية “سوزوكي” في مصر.

سعر سوزوكي فان
سوزوكي فان

أسعار سيارات كاري فان

أبقت مجموعة «جى بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، مازدا، وشيري، جيلي» فى مصر، على أسعار سيارات «كارى فان «Q22 موديل 2021 سعة (7 مقاعد) عند 155 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال الشهر الحالى.

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كاري Q22 الفان
كاري فان Q22

أسعار سيارات فيكتوري فان

أعلنت مجموعة «IFG جروب» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيكتوري» في مصر، أسعار السيارات الفان فيكتورى «V1» سعة (8 راكب) الفئة الأولى بقيمة بلغت 148 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 155 ألف جنيه، في السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات كاري فان فئة “نقل البضائع” بقيمة بلغت 150 ألف جنيه، خلال شهر رمضان.

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فيكتوري الميني الفان
فيكتوري الفان
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