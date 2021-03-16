سيــارات

أسعار السيارات «البيك أب» في مصر خلال مارس

تقدم «شيفروليه الدبابة» بأسعار تبدأ من 288.7 ألف جنيه
المال - خاص 6:44 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 6:44 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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شهدت أسعار السيارات “البيك أب- التجارية” استقرارًا لمختلف العلامات التجارية المطروحة في السوق المحلية وهي «شيفروليه، ونيسان، وتويوتا، وJMC»، خلال شهر مارس الحالى، وفقًا للقوائم السعرية المعلنة عن الوكلاء المحليين.

أسعار شيفروليه الدبابة 2021

أبقت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، على أسعار السيارات البيك أب “شيفروليه الدبابة” موديل 2021 الفئة الأولى “بارو” عند مستوى 288.7 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “باور + إكسسوار” بنحو 293.7 ألف جنيه فى السوق المحلية.

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واستقرت أسعار سيارات “شيفروليه الدبابة” الفئة الثالثة “دبابة مكيف” عند مستوى 317.7 ألف جنيه، والفئة الرابعة “مكيف + إكسسوار” بسعر 322.7 ألف جنيه، خلال الشهر الحالى.

سعر شيفروليه الدبابة

سيارات نيسان البيك أب 2021

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت أسعار السيارات “البيك أب”- الدابل كابينة – فئة “الباور+ مكيف” بقيمة بلغت 369.5 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وأبقت الشركة على أسعار سيارات نيسان “البيك أب- التجارية” فئة الكابينة المفردة “باور” عند مستوى 260 ألف جنيه، وسعرت فئة “باور+ تكييف” بنحو 269 ألف جنيه، خلال مارس الحالى.

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نيسان ايجيبت تقر زيادة جديدة على أسعار سيارات البيك - أب

سعر تويوتا هايلوكس 2021

استقرت أسعار سيارات “تويوتا هايلوکس” موديل 2021- الكابينة المفردة- الفئة الأولى عند مستوى 485 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية 485 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مارس الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا إيجيبت؛ الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر.

تويوتا البيك أب

سيارات JMC البيك أب 2021

أبقت شركة توزيع وسائل النقل “TVD غبور والغلبان” الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “JMC” فى مصر، على أسعار السيارات التجارية “JMC Boarding N396” موديل 2021- الفئة الأولى- عند مستوى 199.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 209.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال الشهر الحالى.

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سيارات JMC البيك أب
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