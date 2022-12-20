أسعار السيارات البيك أب في مصر بعد الزيادات الأخيرة

رصدت “المال” تطور أسعار السيارات البيك أب في مصر بعد الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها العديد من وكلاء وشركات السيارات خلال الأسابيع الماضية.

أسعار شيفروليه الدبابة

أقرت شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» زيادات جديدة في أسعار سيارات شيفروليه الدبابة فئة “البيك أب” المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيفروليه»، حددت أسعار سيارات شيفروليه البيك أب “الدبابة” الفئة الأولى “فاضية” بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “فاضية + إكسسوارات” بنحو 431 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة الفئة الثالثة “الكاملة” بنحو 462.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الرابعة “كاملة + اكسسوارات” بـ468.5 ألفًا.

أسعار تويوتا هايلكس

أعلنت شركة “تويوتا مصر”، عن أسعار سيارات تويوتا هايلكس” فئة “البيك اب” المطروحة داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار السيارات البيك أب “تويوتا هايلكس” بنحو 705 آلاف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

أسعار سيارات JMC البيك أب

رفعت شركة «توزيع وسائل النقل TVD»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «JMC، وفوتون»، أسعار سيارات JMC البيك أب والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار سيارات JMC البيك أب الفئة الأولى “شاسية” إلى 316.4 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية “صندوق” إلى 324.9 ألفًا.

وقفزت أسعار السيارات البيك أب “JMC” الفئة الثالثة “شاسية + تكييف” إلى 346.4 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الرابعة “صندوق + تكييف” إلى 354.9 ألفًا.