أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «إم جي ZS» إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 279 إلى 313 ألف جنيه لمختلف الفئات

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «إم جي ZS» موديل 2022؛ بقيمة تتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر خلال الشهر الحالى: الفئة السعر الرسمى السعر التجاري مقدار الفروقات Classic 265 279 14 Comfort 280 294 14 Luxury 298 313 15 القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.