سيــارات

أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «إم جي ZS» إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 279 إلى 313 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:38 م, السبت, 18 سبتمبر 21 7:38 م, السبت, 18 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فرض عدد من موزعي وتجار السيارات، زيادات سعرية بشكل غير رسمى «أوفر برايس» على طرازات «إم جي ZS» موديل 2022؛ بقيمة تتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.

اقرأ أيضا  «الصين» تفرض غرامة على مصنعى الرقائق بسبب زيادة الأسعار

يوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «إم جي ZS» في مصر خلال الشهر الحالى:

الفئةالسعر الرسمىالسعر التجاريمقدار الفروقات
Classic26527914
Comfort28029414
Luxury29831315
القيمة بألاف جنيه

ينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  مبيعات «جينيسيس» من السيارات الرياضية تتجاوز 33 ألف وحدة فى 7 أشهر

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

طرح سيارات «سكودا سوبيرب» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 1:40 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

«كيان إيجيبت» ترفع أسعار سيارات «سكودا سكالا» موديل 2022.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 1:35 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

بزيادات سعرية تصل إلى 20 ألف جنيه.. طرح سيارات «سكودا كودياك» موديل 2022

المال - خاص 1:25 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

مع طرح موديلات 2022.. زيادات في أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» تصل إلى 15 ألف جنيه

المال - خاص 1:23 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

زيادة 8000 جنيه «أوفر برايس» في أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022

المال - خاص 4:59 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21

«غبور أوتو» بصدد تسليم أول دفعة من «شيري تيجو 7 برو» للموزعين

أحمد عوض 4:20 م, الجمعة, 17 سبتمبر 21