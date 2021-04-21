أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يرتفع من جديد على طرازات «تويوتا كورولا»

كشف رصد أجرته “المال” على تطور أسعار السيارات في مصر، زيادة قيمة «الأوفر برايس» على طرازات «تويوتا كورولا» بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات المَبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري للعملاء، دون الدخول فى قوائم الحجوزات.

ويوضح الجدول التالي أسعار السيارات والفئات المطروحة من تويوتا كورولا خلال أبريل الحالي:

الفئة السعر الرسمي السعر التجاري مقدار الفروقات A/T Active 320 330 10 A/T Comfort 355 360 5 A/T Smart 385 390 5 A/T Smart with Sunroof 405 403 -2 A/T Elegance 460 457 -3 القيمة بالألف جنيه

نقص المعروض من «تويوتا كورولا» يدفع الموزعين لرفع الأسعار

من جهته أرجع أحد موزعي السيارات زيادة قيمة “الأوفر برايس” على طرازات «تويوتا كورولا»، إلى نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق، التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي حاليًّا.

وأضاف، لـ”المال”، أن موزعي سيارات «تويوتا» يقرّون زيادات إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة للعملاء تحت مسمى “الأوفر برايس” مقابل التسليم الفوري ولعدم الدخول في قوائم الحجوزات والانتظار.

ولفت إلى أن الخصومات السعرية التى يقدمها الموزعون على بعض الفئات المطروحة من طرازات “تويوتا كورولا” تأتي في ضوء إمكانية تسويقها وتصريف المخزون منها، خاصة في ظل تراجع الطلب عليها نسبيًّا.

وينتمي طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سَعة 1600 سي سي، يولد قوة 122 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 142 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.